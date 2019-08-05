  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ОБСЄ закликає розслідувати стрілянину в Техасі як злочин проти мігрантів

    • Розсилка
    ОБСЄ закликає розслідувати стрілянину в Техасі як злочин проти мігрантів

    В ОБСЄ припускають, що стрілянина, у якій загинули 20 людей, є злочином на ґрунті ненависті щодо мігрантів

    Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ закликає Сполучені Штати розслідувати стрілянину в Техасі як злочин проти мігрантів.

    Про це заявила директор Бюро Інгібьорг Сольрун Гісладоттір.

    Директор Бюро припускає, що стрілянина, у якій загинули 20 людей, є злочином на ґрунті ненависті щодо мігрантів.

    «Я глибоко стурбована тим, що вбивства в Ель-Пасо, ймовірно, були мотивовані ненавистю до іммігрантів, і настійно закликаю владу США розслідувати ці теракти як злочини на ґрунті ненависті. Сьогодні я думаю про жертви та їхні сім'ї в Ель-Пасо і Дейтоні», - написала вона у Twitter.

    Нагадаємо, що 3 серпня озброєний гвинтівкою чоловік відкрив стрілянину в магазині Walmart в місті Ель-Пасо в Техасі, що всього за декілька кілометрів від кордону з Мексикою. В результаті стрілянини загинули 20 осіб.

    Ще понад два десятки отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані.

    ОБСЄ Twitter злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ