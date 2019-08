ОБСЄ закликає розслідувати стрілянину в Техасі як злочин проти мігрантів

В ОБСЄ припускають, що стрілянина, у якій загинули 20 людей, є злочином на ґрунті ненависті щодо мігрантів

Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ закликає Сполучені Штати розслідувати стрілянину в Техасі як злочин проти мігрантів.

Про це заявила директор Бюро Інгібьорг Сольрун Гісладоттір.

Директор Бюро припускає, що стрілянина, у якій загинули 20 людей, є злочином на ґрунті ненависті щодо мігрантів.

«Я глибоко стурбована тим, що вбивства в Ель-Пасо, ймовірно, були мотивовані ненавистю до іммігрантів, і настійно закликаю владу США розслідувати ці теракти як злочини на ґрунті ненависті. Сьогодні я думаю про жертви та їхні сім'ї в Ель-Пасо і Дейтоні», - написала вона у Twitter.

I am deeply troubled to hear the killings in El Paso were likely motivated by hatred towards #immigrants, and urge the #US authorities to investigate these acts of terror as #hatecrime. My thoughts are with the victims and their families in #ElPaso and #Dayton today