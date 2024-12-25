25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цей день традиційно проводиться в колі сім’ї – родичі дарують один одному подарунки, відправляють побажання

25 грудня відзначається Різдво Христове, Ханука.

Різдво Христове входить до числа дванадесятих свят. Перед ним обов'язково тримається Різдвяний піст. Після Великодня Різдво вважається другим найвеличнішим святом. Згідно з новим календарем, за яким тепер живе Україна, Різдво відзначається 25 грудня, так само, як і у всіх європейських країнах. Вважається, що новоюліанський календар більш точний, ніж юліанський, згідно з яким Христос народився 7 січня. Саме тому ПЦУ перейшли на графік, де свята «зсуваються» на 13 днів назад.

Що символізує Різдво Христове? Для вірян – це особлива дата, коли Ісус Христос, який став Спасителем людства, народився, прийшовши на землю, щоб спокутувати гріхи всіх людей. Його матір'ю була Діва Марія, яка, за Євангелієм, зачала сина від Святого Духа. Вона, разом зі своїм чоловіком Йосипом, мешкала в Назареті. Однак, коли вона була вже на останніх місяцях вагітності, їм довелося їхати до Вифлеєму на перепис населення.

Через перепис населення в місті було дуже багато людей, а тому Йосип з Марією не змогли знайти собі кімнату, щоб переночувати. Тимчасовий прихисток вони знайшли в невеликій печері, де пастухи часто ховалися від негоди. Там сталося диво – Діва Марія народила сина, якому судилося стати Сином Божим.

Традиції свята

У свято Різдва Христового в храмах проводяться три Різдвяних богослужіння – на честь Бога-Отця, Божої Матері і християнської душі. У храмах оформляють вертепи – ясла з Немовлям Ісусом, Дівою Марією, Йосипом, пастухами і домашніми тваринами.

Цей день традиційно проводиться в колі сім’ї – родичі дарують один одному подарунки, відправляють побажання.

Ханука

Ханука – єврейське свято свічок, які запалюють на честь дива, що відбулося при освяченні Храму після перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Антіоха в 164 році до нашої ери. Свято починається 25-го числа єврейського місяця кіслева і триває вісім днів, це свято світла, радості, веселощів, ігор, смачної їжі.

Історія свята така: у 332 році до н.е. Іудея добровільно перейшла під владу Олександра Македонського, який дотримувався політики невтручання у релігійне життя євреїв. Після смерті Олександра в 323 році до н.е. і безлічі воєн, які вели між собою його спадкоємці, до влади прийшла єгипетська династія Птолемеїв і наступне століття пройшло в стані відносної стабільності.

У 198 році до н.е. Птолемеї були розгромлені Селевкідами (ассірійським греками), до рук яких потрапила й Іудея. Через деякий Селевкіди почали робити спроби елінізувати євреїв. Грецька філософія і культура поступово стали проникати в єврейське середовище. У 175 році до н.е. до влади прийшов Антіох Єпіфан, при ньому еллінізація негрецького населення набула особливо жорстких форм. Тора стала забороненою книгою, дотримання єврейських законів – серйозним злочином, всюди були встановлені ідоли. Антіох дав своє ім’я Єрусалиму, храмові скарби були конфісковані, а сам Храм розграбовано.

У відповідь в Іудеї почалося повстання під проводом родини Маккавеїв. У порівнянні з військом Антіоха, повстанська армія була нечисленна, погано озброєна і підготовлена. Нападаючи на окремі загони греків, повстанська армія отримувала одну перемогу за іншою. За три роки вона витіснила завойовників з території країни і звільнила Єрусалим.

Як свідчить переказ, піднявшись на Храмову гору євреї знайшли масло для лампад достатньо для підтримання вогню лише протягом одного дня. Проте дивним чином вогонь у золотій менорі горів цілих вісім днів, протягом яких приготували нові запаси олії. Так був заново освячений Храм. На згадку про цю подію в свято щовечора запалюють свічки: одну в перший день свята, дві на другий, три на третій і так далі, до восьми, використовуючи для цього, як правило, спеціальний свічник – Ханукію. Єврейська мудрість говорить: «Трохи світла достатньо для того, щоб розсіяти велику темряву».

В Хануку у дітей канікули, прийнято дарувати їм іграшки і давати гроші.

Що не можна робити 25 грудня

Не можна голосно кричати, лихословити, сваритися.

Не дозволено вишивати, в'язати, прибирати в домі.

Раніше на Різдво заборонялося купатися, тому всі водні процедури проводили заздалегідь.

Народні прикмети і традиції

Погода після Різдва вказує, якою вона буде після Петра (29 червня);

Тепло за вікном – чекайте на холодну весну;

Морозна погода – такою вона залишатиметься до 6 січня;

Кішка обдирає стіни будинку – зіпсується погода, згорнулася калачиком – прийдуть морози;

Зоряна ніч до теплого та сонячного літа;

Заметіль – на врожайний рік.

Пам’ятні події 25 грудня

336 рік – у Римі відбувається перше документально підтверджене святкування Різдва;

350 рік – римський імператор Ветраніон відрікається від престолу на користь Констанція під час зустрічі у Ниші;

498 рік – король франків Хлодвиг приймає католицизм у Реймсі;

597 рік – Августин Кентерберійський та його послідовники охрещують 10 000 англо-саксів;

800 рік – у Римі Папа Лев III коронує франкського короля Карла Великого імператором;

1000 рік – створюють Угорське королівство на чолі з Стефаном I;

1025 рік – Мєшко II Ламберт стає королем Польщі;

1066 рік – Вільгельм Завойовник стає королем Англії;

1100 рік – Балдуїн I стає королем Єрусалиму;

1130 рік – Рожер II проголошується королем Сицилії;

1492 рік – каравела «Санта-Марія», на якій Христофор Колумб допливає до берегів Америки, налітає на рифи біля берегів Гаїті через недбалість вахтового матроса;

1559 рік – після смерті Павла IV новим папою під іменем Пій IV стає Джованні Анджело Медичі;

1582 рік – іспанський король Філіп II засновує першу в Європі математичну академію;

1741 рік – Андерс Цельсій, шведський астроном і математик винаходить шкалу вимірювання температури;

1758 рік – Йоган Георг Палич уперше спостерігає комету, повернення якої раніше пророчив англійський астроном Едмунд Галлей, ім'я якого вона носить нині;

1855 рік – у Кінгстоні (Канада) відбувається перша відома нині гра в хокей;

1923 рік – вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвічують електричну гірлянду;

1926 рік – відбувається установчий з'їзд Союзу українок Канади;

1941 рік – Друга світова війна: розпочинається провальна Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ;

1950 рік – четверо шотландських студентів із університету Глазго крадуть з Вестмінстерського абатства історичний Скунський камінь, що втілює міць Шотландії і свого часу був забраний англійцями;

1968 рік – Led Zeppelin відвідують США, в рамках свого першого американського турне;

1969 рік – американець Артур Блессіт вирушає у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки — він долає за 29 років 55011 км, несучи на собі великий дерев'яний хрест;

1975 рік – в Києві відкривають пам'ятник І. Котляревському;

1977 рік – відбувається зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Менахема Бегіна з президентом Єгипту Мухаммедом Анваром ас-Садатом у Каїрі;

1989 рік – розстріляно румунського диктатора Чаушеску Ніколае i його дружину Єлену Чаушеску;

1991 рік – відставка Михайла Горбачова з поста Президента СРСР, розпад Радянського Союзу;

1991 рік – президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявляє, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини;

1992 рік – Міністерство юстиції України реєструє Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса;

2002 рік – у Голосіївському місцевому суді Києва завершується процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001 року.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Леонід, Ісус, Марія.