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23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Ірина Бура
glavcom.ua
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23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 грудня відзначається День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто працювати з будь-якими гострими предметами

23 грудня, День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні (День штабних спеціальностей і військ спеціального зв’язку), Свято людського світла (День внутрішнього світла) та День різдвяного кіномарафону. Віряни вшановують пам'ять святих 10 мучеників Критських.

День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні

23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

23 грудня святкують День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів. Професійне свято має також назву Дня штабних спеціальностей та військ спецзв’язку. Метою цього дня є привернення уваги до невидимих на перший погляд структур, які забезпечують безперебійний та надійний зв’язок, як у мирні, так і у воєнні часи. Також за допомогою телекомунікаційних систем підтримується спеціальний зв’язок між посадовими особами усіх рівнів влади, від представників вищого державного управління до місцевих органів.

Головне управління спецзв’язку було сформоване у 1992 році. Тепер воно підпорядковується Службі Безпеки України. Адже своєчасне отримання необхідної й перевіреної інформації та швидке реагування на події з боку влади, правозахисників та військових є запорукою безпеки в Україні.

Свято людського світла

23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

23 грудня відзначається Свято людського світла, або День внутрішнього світла. Цей незвичайний день започаткували у 2001 році. Він не носить релігійного характеру, тому його можуть святкувати представники усіх національностей, віросповідань та конфесій. Метою свята організатори вважають нагадування про необхідність фокусування на таких вічних цінностях, як співчуття, доброта, вірність, взаємодопомога, рішучість та відповідальність. 

Термін «світло» використовується у контексті не вищого надприродного розуму, а звичайної людської усвідомленості, що у цьому світі усе взаємопов’язано. Те, що людина віддає в плані думок, емоцій та дій, завжди повертається до неї у примноженому вигляді. Тому краще робити добрі справи та випромінювати світло своєї душі, ніж сіяти руйнування навколо себе.

Традиційно у цей день потрібно запалити чотири свічки різного кольору на честь надії, співчуття, розуму та людяності. Також треба займатися благодійністю та всім серцем бажати добра усім на планеті.

День різдвяного кіномарафону

23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

День різдвяного кіномарафону (​National Christmas Movie Marathon Day) відзначають 23 грудня. Цей день є національним у США, але відзначається у всьому світі шанувальниками доброго різдвяного кіно. Це день, присвячений радості та ностальгії за різдвяними фільмами. Цей день є нагодою для кіноманів та любителів свят загорнутися в теплу ковдру, випити чашку гарячого шоколаду та переглянути свої улюблені святкові фільми.

Яке сьогодні релігійне свято

23 грудня в церковному календарі – день пам’яті святих 10 мучеників Критських. Вони були християнськими священниками та місіонерами, які жили на острові Крит у перші століття нашої ери. Вони були замучені за віру в Ісуса Христа під час переслідувань римських властей. Їхні імена відомі лише частково, і вони вшановуються разом як група мучеників. Вони є прикладом віри та мужності, які вони продемонстрували, за що їх згадують і шанують у православній церкві.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна влаштовувати бійки, якщо когось ударити, то можна серйозно захворіти.
  • Небажано працювати з будь-якими гострими предметами, адже, якщо поранитися, то весь рік проведеш у хворобах.
  • Не дозволяється підшивати поділ одягу, тому що можна прожити менше.

Народні прикмети і традиції

  • Кури себе неспокійно поводять – буде заметіль;
  • Дме сильний вітер і йде сніг – чекайте на дощовий та холодний липень;
  • Хропе кінь – до сніжної бурі.

Пам’ятні події 23 грудня

  • 1583 рік – в урочистих умовах Папа Римський Климентій VIII формально приймає українську православну церкву під свою зверхність;
  • 1846 рік – брати Джордж і Майкл Боїнґи засновують компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням і авіаперевезеннями;
  • 1873 рік – засновують Наукове товариство імені Шевченка;
  • 1947 рік – у Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі демонструють свій винахід – транзистор;
  • 1954 рік – перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Геррік жертвує нирку своєму братові-близнюку Річарду;
  • 1968 рік – американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стають першими людьми, які досягли орбіти Місяця;
  • 1972 рік – Манагуа, столиця Нікарагуа, була повністб зруйнована землетрусом потужністю 6,5 бала, гине понад 10 тисяч людей;
  • 1972 рік – через 73 дні після авіакатастрофи літака рейсу 571 Air Force в Андах врятували 16 жертв тієї аварії;
  • 1983 рік – Жанн Саве стає першою жінкою, призначеною генерал-губернаторкою Канади;
  • 1990 рік – на всенародному референдумі 88% громадян Словенії голосують за незалежність країни від Югославії;
  • 1991 рік – незалежність України визнають Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика, було встановлено дипломатичні відносини з Казахстаном;
  • 1995 рік – в Індії під час новорічних святкувань внаслідок пожежі в Дабвалі у вогні гине 540 людей, у тому числі 170 дітей;
  • 2015 рік – російські хакери здійснюють кібератаку на енергетичні компанії України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Павло, Наум, Давид, Федул, Василь.

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Теги: Швейцарія Папа Римський свята Казахстан незалежність Нікарагуа вітер традиції столиця свято вчені липень календар

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