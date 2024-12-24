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Влада Вінниччини придумала, куди сховати скандальний МСЕК, який тепер підлягає ліквідації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Влада Вінниччини придумала, куди сховати скандальний МСЕК, який тепер підлягає ліквідації
Раніше Верховна Рада схвалила ліквідацію МСЕК
фото з відкритих джерел

Депутати приєднали обласний центр медико-соціальної експертизи до комунального закладу «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Вінницької області»

19 грудня Верховна Рада проголосувала за ліквідацію системи медико-соціальних експертних комісій (сумновідомих МСЕКів). Відчуваючи наближення змін, влада на місцях почала діяти на випередження. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Королі та королеви МСЕК. Як працювала «Вінницька фабрика інвалідності».

Частина областей, зокрема, Чернігівська, Львівська, Хмельницька, пішла шляхом ліквідації – припинення юридичної особи МСЕК. Водночас деякі області все ж вирішили не різати по-живому і приєднали МСЕК до інших комунальних установ. Цим шляхом пішла Вінницька обласна рада, яка є засновником обласного центру медико-соціальної експертизи.

Важлива ремарка. Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи має суттєву особливість: на відміну від подібних установ в інших регіонах цей заклад, згідно з даними Єдиного державного реєстру, є державним, а за своїм статутом належить до відання обласної ради. Таке двовладдя роками створювало напругу між керівництвом Вінницької облради і Вінницької облдержадміністрації.

Отже, влада Вінниччини вирішила «розчинити» обласний центр медико-соціальної експертизи, приєднавши його до комунального закладу «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Вінницької області».

МСЕК Вінниччини злився з Інформаційно-аналітичним центром медичної статистики
МСЕК Вінниччини злився з Інформаційно-аналітичним центром медичної статистики
скріншот із сайту Вінницької облради

Процес реорганізації давався важко. Проти виступила комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів обласної ради.

«Проєкт був підготовлений неналежним чином і містив низку помилок. Депутати були вимушені повернути його на доопрацювання. Непрофесійна підготовка проєкту рішення департаментом охорони здоров’я та реабілітації ОВА ставить під загрозу реалізацію політики держави в системі реформування МСЕК на Вінниччині», – сказано в офіційному повідомленні.

Питання щодо ліквідації МСЕК Вінниччини на пару тижнів зникло з проєкту порядку денного сесії облради. І лише за три дні до сесії його було включено до розгляду, а потім підтримано. Практично без суттєвих правок порівняно з тим варіантом, який розкритикувала депутатська комісія.

Після рішення сесії керівниця обласного центру медико-соціальної експертизи Юлія Даниленко має бути звільнена. Раніше «Главком» писав про цю медикиню: вона є офіційною мільйонеркою і входить у трійку найбагатших керівників обласних МСЕКів держави. Окрім посади глави обласного МСЕКу, яку вона обіймає з грудня 2022 року, Даниленко також є головою обласної МСЕК №1. Саме через цю структуру пройшов великий потік людей, що мають певний статус і вплив.

До реорганізації Юлія Даниленко поєднувала посади головлікаря Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи і голови обласної МСЕК №1
До реорганізації Юлія Даниленко поєднувала посади головлікаря Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи і голови обласної МСЕК №1
фото: «Главком»

А тепер ключова деталь: саме у цьому кріслі пані Даниленко беззмінно з квітня 2014 року! Туди її призначив екскерівник Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи і теперішній лікар-терапевт обласного МСЕК Віктор Власюк.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Як відомо, у грудні Верховна Рада схвалила законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертних комісій (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.

До слова, на Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії, яка тимчасово дислокується в області, на вимаганні грошей за оформлення інвалідності.

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Теги: МСЕК Вінниччина лікарня корупція в Україні

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