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Святвечір 2024: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Святвечір 2024: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Теплі привітання зі Святвечором для найрідніших
фото з відкритих джерел

Найкращі побажання на Святвечір

Сьогодні, 24 грудня, віряни відзначають Святвечір – одне з найурочистіших релігійних свят, яке святкують ввечері напередодні Різдва Христового.

«Главком» підготував найкращі привітання на Святвечір у прозі і віршах, а також у яскравих листівках.

Привітання на Святвечір у прозі

Нехай на Святвечір ваша родина збереться разом за одним столом, а дім сповниться особливою теплою атмосфери любові та радості! Бажаємо вам та вашим рідним міцного здоров'я, віри та надії, сили духу та чистоти душі! Зі Святим вечором!

***

У Різдвяний Святвечір побажаю добра, світла, затишку, тепла, злагоди та миру вашим сім'ям. Нехай ангел-охоронець оберігає вашу родину та допомагає у важкі хвилини! Божого благословення вам та вашим рідним!

***

У світлий тихий вечір Святвечора хочемо з усією теплотою душі побажати здоров'я, миру та добра, гармонії, спокою та достатку у ваших сім'ях, любові, терпіння та віри у краще.

***

У Різдвяний Святвечір від щирого серця бажаю, щоб збулися всі добрі надії і світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість, щоб для щасливого життя не було ніяких перешкод. Здоров'я і миру, достатку і віри, краси душі і взаємної любові!

***

Святвечір – особливий час. Ми чекаємо народження Ісуса та віримо, що разом з ним народиться надія на краще, зміниться щось у цьому світі, та й сам світ зміниться. Нехай же збудуться наші сподівання. Добра, злагоди, миру та любові вам!

***

Сьогодні святвечір, велике і чарівне свято! Нехай сьогодні ваші душі будуть зігріті теплом святкових свічок і посмішками ваших близьких. Бажаємо вам, щоб у цю ніч сповнилися ваші найбільші бажання. Нехай різдвяні колядки наповнюють ваші серця добром і любов'ю. І нехай різдвяна зірка яскраво світить вам удачею!

***

Нехай Різдвяний Святвечір принесе до вашої оселі особливий дух свята, добра, любові та щастя. Я бажаю вам миру та світла. Нехай ваше життя ніколи не буде затьмарене смутком і похмурими днями. Бажаю, щоб ваше здоров'я було міцним, сім'ї – щасливими, а справи – успішними. Зі Святвечором!

***

Вітаю з Різдвяним Святвечором! Хочу від душі побажати миру і достатку, радості, гармонії і любові, надії і добробуту, удачі і душевного тепла. Знай, щастя вже в дорозі, вір, що все буде ще краще, ніж зараз.

***

Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокійно вашому серцю, наповнивши будинок радістю і затишком, подарував здоров'я і Божу благодать. Нехай клопоти залишаються в стороні, поступившись дорогою промисловістю і неоціненним речам.

Святвечір 2024: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки фото 1

Привітання на Святвечір у віршах

Вечеря йде до нас свята,
Дзвінко лине коляда,
З неба нам зоря звіщає:
Радійте! Святкуйте – Христос ся рождає!

***

Відчиняйте двері ясенові,
бо Різдво ступає на поріг
знак добра, господньої любові
у світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
в кожнім серці свій залишить слід
будьте дужі, щирі й багаті
щастя вам і довгих многих літ!

***

Із Святою вечерею вітаю,
Тепла і миру кожному бажаю.
Вечірня зірочка нехай засяє,
Кожен дім добром осяє,
Нехай щастя подарує,
Лише найкращим зачарує.

***

Хай вам зоря незгасно світить,
І радісно лунає в вашім домі коляда,
Хай на столі стоять дванадцять страв і свічка,
Бо Україна славить вже Різдво Христа!

***

Зі святою вечерею
Щиро вас вітаю,
Благодаті Божої
Та добра бажаю.
Мрії хай збуваються,
Буде щастя в домі,
Хай здорові будуть
Рідні та знайомі.

***

Хай у Вашій хаті – злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям – здоров'я бажаю!

***

Хай Ангел торкнеться Вас ніжним крилом,
Зігріє Вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,
Оселиться щастя та спокій у нім.
Веселого Різдва!

***

Вечір вже Cвятий нагрянув,
Спалахнула на небі зірка,
Я бажаю добра і щастя
Щоб не було ніколи гірко.
Нехай чудесний Святий вечір
Будинок огорне добром,
І надія загориться
В душах праведним теплом.

Привітання на Святвечір у яскравих листівках

Святвечір 2024: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки фото 2
Святвечір 2024: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки фото 3
Святвечір 2024: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки фото 4
Святвечір 2024: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки фото 5
Святвечір 2024: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки фото 6
Святвечір 2024: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки фото 7
Святвечір 2024: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки фото 8
Святвечір 2024: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки фото 9
Святвечір 2024: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки фото 10
Святвечір 2024: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки фото 11

 

 

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Теги: свята релігія українці

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