Орбан спрогнозував, як та коли закінчиться війна в Україні

За словами угорського прем'єра, 2025 рік стане «поворотним» не лише для України, але й для світу загалом

Війна в Україні завершиться у 2025 році. Серед можливих сценаріїв: «мирні переговори» між Росією та Україною або «знищення» однієї зі сторін. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Magyar Nemzet.

«Війна закінчиться у 2025 році. Або вона завершиться мирними переговорами, або одна з воюючих сторін буде знищена», – заявив угорський прем'єр.

За словами Орбана, цей рік стане «поворотним» не лише для України, але й для світу загалом, який зможе відновити мир та повернутися до економічного зростання. Також він додав, що Угорщина готова до економічного злету після закінчення війни.

«Ми готові, і ми злетимо у 2025 році. Замість політики війни повернеться політика мирних років, і ми знову матимемо великі економічні успіхи», – зазначив він.

Угорський прем'єр не оминув критики щодо витрат союзників України на військову допомогу. Він підкреслив, що Америка і Європа витратили близько 300 млрд євро на війну, які, на його думку, могли б стати «основою» для покращення рівня життя, зупинки міграції та створення нової європейської оборонної системи.

Також Орбан звернув увагу на жахливі наслідки війни: руйнування інфраструктури України, демографічні втрати та еміграцію мільйонів українців. Однак ніяк не прокоментував дії Росії та російські воєнні злочини. На його думку, відновлення економічної спроможності України у найближчі роки залишається нібито «малоймовірним».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана ніхто не уповноважував бути «посередником» у «врегулюванні» війни РФ проти України.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні оголосити припинення вогню та здійснити великий обмін військовополоненими на Різдво, але нібито отримав відмову від Володимира Зеленського. Також глава угорського уряду наголосив, що нібито «відкрив двері» до переговорів про завершення війни в Україні.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не відповідатиме на провокації, коментуючи слова українського президента Володимира Зеленського про спроби Угорщини завершити війну.