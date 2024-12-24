Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня

На Лівобережжі вночі та в першій половині дня – туман

В Україні у понеділок, 24 грудня, прогнозують хмарну погоду. Подекуди – невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, на Закарпатті та в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

У більшості західних, північних та Вінницькій областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без опадів. На Лівобережжі вночі та в першій половині дня – туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності, жовтий.

Вночі стовпчики термометра показуватимуть від +3 до -2°С, вдень від 0 до +5°С. В Криму температура повітря підніметься до +14°С.

Прогноз погоди на 24 грудня фото: Укргідрометцентр

У Київській області передбачається невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер переважно північно-східний , 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +3 до -2°С, вдень – від 0 до +5°С.

У Києві вночі прогнозують близько 0°С, вдень від +1 до +3°С.