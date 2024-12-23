Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня

Синоптики прогнозують у деяких областях туман

В Україні у неділю, 23 грудня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Подекуди – невеликий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях та у південній частині дощ, на крайньому заході місцями невеликий сніг; на решті території без опадів. На півдні, сході країни та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман.

Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від 0 до -5°С, вдень від +3 до -2°С. На півдні Одещини та в Криму до +10°С.

Прогноз погоди на 23 грудня фото: Укргідрометцентр

У Київській області передбачається хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний , 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від 0 до -5°С, вдень – від +3 до -2°С.

У Києві вночі прогнозують -2-4°С, вдень від 0 до +2°С.