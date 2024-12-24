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Росія готує операцію під «фальшивим прапором» у Придністров'ї – ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія готує операцію під «фальшивим прапором» у Придністров'ї – ISW
Москва постійно використовувала газовий та енергетичний шантаж у спробах дестабілізувати внутрішні справи Молдови
фото з відкритих джерел

Кремль веде гібридну війну проти Молдови

Російська Федерація скоріш за все готує провокації у Придністровському регіоні Молдови. Операція РФ має на меті дестабілізувати країну та зашкодити євроінтеграційним зусиллям Кишинева. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають експерти, Москва, ймовірно, зараз встановлює інформаційні умови для даної операції у невизнаному Придністров'ї. ISW вважає, що такі заходи, ймовірно, відбуваються у продовженні спроби з боку РФ «дестабілізувати Молдову та перешкодити її інтеграції в Європейський Союз».

Експерти проаналізували заяви російської Служби зовнішньої розвідки (СЗР) 23 грудня про те, що президентка Молдови Майя Санду нібито «готує план військової операції в Придністров'ї». Російська сторона розповідала, що ця молдовська військова операція начебто «може призвести до війни».

Російські розвідники озвучували непідтверджені дані про те, що під час зустрічі з керівництвом енергетичної безпеки Молдови Санду начебто закликала уряд «розробити план встановлення контролю над Придністров'ям і ліквідації російської присутності в регіон».

Пов'язаний з російським військовим відомством так званий «воєнкор» поширював такі розповіді та «натякав», що Санду начебто планує атакувати Придністров'я «у відповідь на припинення РФ транзиту газу через Україну». Російський блогер навіть називав можливе місце такої фейкової атаки, а саме Кучурганську електростанцію, розташовану в Придністров'ї.

Тим часом керівник апарату Санду Андріан Балутел спростував заяви російської розвідки, та заявив, що Молдова не готує ніяких військових операцій у Придністров’ї. Молдовський чиновник назвав російські твердження «серйозною та небезпечною дезінформацією, покликаною посіяти паніку та недовіру».

Крім того, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан назвав претензії з боку російської СЗР частиною «гібридної війни» Кремля. Офіційник Кишинів повторив, що Кремль намагається дестабілізувати Молдову.

Як зазначає ISW, Кремль постійно використовував газовий та енергетичний шантаж у спробах дестабілізувати внутрішні справи Молдови. Експерти Інституту вивчення війни вважають, що РФ, можливо, використовує відмову України продовжити угоду про транзит газу «для поширення паніки та недовіри в молдовському суспільстві до прозахідного уряду Санду».

«Однак Кремль також може ставить інформаційні умови для операції під фальшивим прапором у Придністров’ї», – додали аналітики ISW.

Нагадаємо, у Молдові обговорюють деталі нібито плану влади реінтегрувати Придністровський регіон до 2038 року за прикладом Німеччини,

Як повідомлялося, Україна не бачить можливим продовження перемовин з питань придністровського врегулювання у форматі, де залучена Росія.

Також Україна не збирається вживати силових акцій на території Придністровського регіону Молдови. Водночас Київ підтримує вимоги Кишинева щодо виведення російських підрозділів та переформатування так званої миротворчої місії, підконтрольної Москві, на цивільну під егідою ООН.

До слова, ексзаступник директора Служби інформації та безпеки Молдови Александру Балан в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Молдова має використати досвід Карабаху для того, щоб відновити свою територіальну цілісність, що підтримали б усі великі держави.

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Теги: Молдова Придністров'я росія окупанти

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