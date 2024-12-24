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Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони
Що святкують 25 грудня
фото ілюстративне

На Різдво в жодному разі не можна гадати

У середу, 25 грудня, християни західного обряду відзначатимуть Різдво Христове – одне з найважливіших релігійних і державних свят в більш ніж 100 країнах світу.

Різдво відзначають на честь народження Сина Божого у діви Марії в Вифлеємі.

У рік народження Ісуса Христа за наказом імператора Августа в Римській імперії, частиною якої була Іудея, проводився перепис населення. А тому всім жителям Іудеї було наказано з’явитися в місто свого народження. Йосип з дівою Марією вирушили до Вифлеєму.

Коли підійшов час пологів, Марія народила сина Ісуса в печері, в якій ховали худобу від негоди. У момент народження Ісуса Христа на небі загорілася Вифлеємська зірка, яка вказала шлях волхвам до печери, де Діва Марія народила немовля. Вони принесли новонародженому дари і визнали в ньому Царя Божого.

Перші згадки про святкування Різдва Христового західними християнами 25 грудня відносяться до IV століття.

Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони фото 1

Традиції свята

У свято Різдва Христового в храмах проводяться три Різдвяних богослужіння – на честь Бога-Отця, Божої Матері і християнської душі. У храмах оформляють вертепи – ясла з Немовлям Ісусом, Дівою Марією, Йосипом, пастухами і домашніми тваринами.

Цей день традиційно проводиться в колі сім’ї – родичі дарують один одному подарунки, відправляють побажання.

Народні прикмети:

  • Заметіль в переддень Різдва – до раннього листя.
  • Якщо Різдво тепле – весна холодна.
  • Сильні холоди на свято – до багатого врожаю.
  • Сніг на Різдво – рік буде вдалим.

Що не рекомендується робити

  • На Різдво не можна одягати старий одяг.
  • Нікому цей день не можна працювати, прибирати і виносити з хати сміття.
  • Родині бажано не сваритися, а бути дружними, щоб не було непорозумінь протягом року.
  • На Різдво в жодному разі не можна гадати.
  • Не обходьте в цей день потребуючих і бідних, а подайте їм милостиню, адже ніхто не може бути обмежений від святкової радості.

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Теги: українці Україна Різдвяні свята традиції населення свято релігія

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