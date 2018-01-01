ОБСЄ заявляє про значне зростання кількості порушень на Донбасі

За минулий тиждень ситуація з безпекою в зоні АТО погіршилася

За минулий тиждень у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 70%. Про це повідомив на брифінгу в п’ятницю перший заступник СММ ОБСЄ Александр Хуг. «За минулий тиждень ситуація з безпекою погіршилася.



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Спостерігачі місії ОБСЄ на Донбасі

За минулий тиждень ситуація з безпекою в зоні АТО погіршилася

За минулий тиждень у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 70%. Про це повідомив на брифінгу в п’ятницю перший заступник СММ ОБСЄ Александр Хуг.

«За минулий тиждень ситуація з безпекою погіршилася. Наші спостерігачі зафіксували майже 6,5 тис. випадків порушення режиму припинення вогню, що на 70% більше, ніж тижнем раніше. Також збільшилася кількість випадків застосування важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями - 371 випадок проти 6 попереднього тижня», - сказав він.

Хуг зазначив, що за звітний період спостерігачі також зафіксували один випадок поранення цивільної особи. «Чоловік у Макіївці дістав осколкових поранень. Він - водій таксі, поранення дістав, коли біля нього розірвалася міна», - повідомив він.

Заступник глави місії також поінформував, що за підзвітний тиждень спостерігачі підтвердили 46 випадків розміщення важкого озброєння з порушенням домовленостей.

«І немає жодних зрушень у процесі розведення сил і засобів. Ми фіксуємо збільшення траншей уздовж лінії розмежування. Складається враження, що сторони конфлікту готуються до продовження насильства, а не до його припинення», - наголосив Хуг.

Джерело: Інтерфакс-Україна