Бойовики обстріляли Троїцьке з великокаліберної артилерії

У ході бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення

За добу, 1 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил суттєвих змін не зазнала. Зафіксовано 52 обстріли українських позицій. Російсько-терористичні війська не дотримуючись Мінських угод 13 разів вели вогонь з важкого озброєння. Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил. Найактивніші дії тривали в



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Артилерія на Донбасі

У ході бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення

За добу, 1 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил суттєвих змін не зазнала. Зафіксовано 52 обстріли українських позицій. Російсько-терористичні війська не дотримуючись Мінських угод 13 разів вели вогонь з важкого озброєння.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил.

Найактивніші дії тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Шахта Бутівка, Мар’їнка, Світлодаврськ, Луганське, Лебединське, Старогнатівка, Невельське.

«Вночі, 2 травня, противник двічі вів вогонь зі 120-мм мінометів по опорному пункту наших військ на луганському напрямку», - додали у прес-центрі.

У ході бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення, їх невідкладно евакуювали до госпіталю, де їм надана кваліфікована допомога.

За даними розвідки, противник поніс втрати - чотири бойовика.

«Грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право, окупанти наприкінці минулої доби, о 23-й годині, здійснили вогневий наліт з артилерії калібру 152 мм на населений пункт Троїцьке. Російсько-терористичні випустили по мирному селищу, де немає позицій українських військ, 15 снарядів», - додали у прес-центрі.

Сьогодні в Троїцькому планується робота Спостережної моніторингової місії ОБСЄ. Підрозділи цивільно-військового співробітництва надаватимуть мешканцям Троїцького допомогу.

Нагадаємо, у вівторок повідомлялося, що поблизу Авдіївки Донецької області загинув український військовослужбовець з Вінниччини Олександр Микитюк.