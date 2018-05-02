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    Бойовики обстріляли Троїцьке з великокаліберної артилерії

    У ході бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення
    За добу, 1 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил суттєвих змін не зазнала. Зафіксовано 52 обстріли українських позицій. Російсько-терористичні війська не дотримуючись Мінських угод 13 разів вели вогонь з важкого озброєння. Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил. Найактивніші дії тривали в
    • Сьогодні, 07:08
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    Артилерія на Донбасі
    Артилерія на Донбасі

    У ході бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення

    За добу, 1 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил суттєвих змін не зазнала. Зафіксовано 52 обстріли українських позицій. Російсько-терористичні війська не дотримуючись Мінських угод 13 разів вели вогонь з важкого озброєння.

    Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил.

    Найактивніші дії тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Шахта Бутівка, Мар’їнка, Світлодаврськ, Луганське, Лебединське, Старогнатівка, Невельське. 

    «Вночі, 2 травня, противник двічі вів вогонь зі 120-мм мінометів по опорному пункту наших військ на луганському напрямку», - додали у прес-центрі.

    У ході бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення, їх невідкладно евакуювали до госпіталю, де їм надана кваліфікована допомога.

    За даними розвідки, противник поніс втрати - чотири бойовика.

    «Грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право, окупанти наприкінці минулої доби, о 23-й годині, здійснили вогневий наліт з артилерії калібру 152 мм на населений пункт Троїцьке. Російсько-терористичні випустили по мирному селищу, де немає позицій українських військ, 15 снарядів», - додали у прес-центрі. 

    Сьогодні в Троїцькому планується робота Спостережної моніторингової місії ОБСЄ. Підрозділи цивільно-військового співробітництва надаватимуть мешканцям Троїцького допомогу.

    Нагадаємо, у вівторок повідомлялося, що поблизу Авдіївки Донецької області загинув український військовослужбовець з Вінниччини Олександр Микитюк.

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