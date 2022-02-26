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    «Попереджаю, полонених брати не будемо!» – ветеран ООС Погребиський звернувся до росіян

    Олександр Погребинський у &nbsp;2015 році вступив до лав Збройних Сил України у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади &nbsp; - «Попереджаю, полонених брати не будемо!» – ветеран ООС Погребиський звернувся до росіян

    Олександр Погребинський у  2015 році вступив до лав Збройних Сил України у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади

     

    Депутат Київради, який пішов обороняти Київ, запевнив: столицю не здадуть

    Ветеран Олександр Погребиський, який нині бере участь в обороні Києва, вранці 26 лютого після героїчної ночі звернувся до росіян.

    У відео, яке військовий записав, він назвав цей ранок добрим, але не для всіх. «Для когось добрий, для когось – не дуже. Все добре. Київ ми нікому не віддамо, ніколи. Багато російських десантників зашкварились. Їх зашкварило наше ППО. Всіх інших, якщо ви будете захидоти в Київ, полонених ми брати не будемо. Це буде ад».

    Нагадаємо, цієї ночі під Васильковом українські сили збили ворожий Іл з російським десантом. Про це повідомляло командування Повітряних сил ЗСУ.

    Ветеран також звернувся до мешканців столиці. «Кияни, не панікуйте, не виходьте, не бігайте по вулицях. Все буде добре. Ми озброєні і будемо давати дуже потужну відсіч. Більшість поодиночних вистрілів, які ви чуєте, це якісь панічні речі. Ніяких серйозних загроз у місті зараз немає. Ми тримаємо свій фронт, ви тримайте свій».

    Олександр Погребиський у 2015 році вступив до лав Збройних Сил України у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади. У 2017 році звільнився з лав Збройних Сил. За час служби у лавах Збройних Сил України був нагороджений Нагрудним знаком від начальника Генерального Штабу «За заслуги перед Збройними Силами України», відзнакою президента України «За гуманітарну участь у проведенні антитерористичної операції», відзнакою «Ветеран війни», відзнакою «Учасник АТО», відзнакою «Учасник військового параду з нагоди 25-ти річчя незалежності України», Державною нагородою «Орден за заслуги ІІІ ступеню». У жовтні 2020 року став кандидатом у депутати Київської міської ради від Політичної партії «Європейська солідарність». За результатами голосування був обраний депутатом Київської міської ради 9-го скликання.

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    Влада звертається до мешканців столиці! На вулицях нашого міста зараз відбуваються активні бойові дії. Просимо зберігати спокій та бути максимально обережними! Якщо ви в укритті — не залишайте його зараз. Якщо ви вдома — не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків від куль. Якщо почуєте сирени (сигнал «Повітряна тривога») — негайно прямуйте до найближчого укриття! Мапа укриттів доступна за цим посиланням.
    Теги: Росія Київ Київрада війна #stoprussia
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    «Попереджаю, полонених брати не будемо!» – ветеран ООС Погребиський звернувся до росіян