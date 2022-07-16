15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня не варто брати нічого у борг, аби не провести ціле літо у злиднях
Сьогодні, 16 липня 2022 року, Україна святкує День бухгалтера. Окрім цього, 16 липня стало Днем ухвали Декларації про суверенітет України.
За церковним календарем віряни святкують Мокія і Марка, у народі свято називається як Маків день.
Яке сьогодні релігійне свято
16 липня віруючими людьми шануються мученики Мокій і Марк.
Жили вони в часи правління імператора Максиміліана і були відомі як ревні християни. У період організованих гонінь Мокій і Марк були арештовані і язичники намагалися змусити їх поклонятися ідолам.
Згідно з переказами, коли святих підводили до жертовника, то перед ними вийшла маленька дитина, яка стала заважати їм і не давала пройти. Тоді язичники жорстоко побили дитину, після чого брати ще більше зміцнилися в своєму переконанні не кланятись ніяким ідолам і продовжувати славити Ісуса Христа. У результаті, вони були обезголовлені і загинули за віру.
Які традиції на свято
Так, 16 липня сіяли мак, тому і день назвали маковим. Цю рослину вважали корисною та додавали у їжу, а також готували ліки.
Маком наповнювали взуття нареченим, вважаючи, що це може захистити від відьом і чаклунів. Вважали, що доки відьма не порахує усі зерна, їй не вдасться нашкодити нареченим.
Також макові зернятка змішували з кормом для курей, сподіваючись, що так вони будуть ліпше нестися
В цілому, цей день вважали нещасливим, а тому, 16 липня намагалися не братися за нові справи.
День бухгалтера та аудитора
Згідно з Указом президента України «Про День бухгалтера» від 18 червня 2004 р. № 662/2004, святкуємо професійне свято 16 липня.
Дата свята була встановлена тому, що саме в цей день в 1999–му році прийняли Закон України, де були закріплені основні положення «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Народні прикмети на 16 липня:
- Комарі літають роєм – на гарну погоду.
- Павук виходить з гнізда і плете нову довгу павутину – на гарну погоду.
- Мокій поля зрошує, а Демид з сіном прибрати поспішає.
- Перед негодою собака багато спить і мало їсть, катається по землі або риє лапами землю.
Що не рекомендується робити 16 липня:
- Їсти м'ясо і молочні продукти.
- Працювати по господарству.
- Вирушати в поїздки.
- Злитися, дратуватися, лаятися і сумувати.
- Не варто ображати й ображатися на рідних і близьких через дрібниці;
- Сьогодні не варто бути байдужими до нужденних;
- 16 липня не варто брати нічого у борг, аби не провести ціле літо у злиднях.
У кого іменини 16 липня?
Іменини сьогодні святкують Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Никодим, Філіп.
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