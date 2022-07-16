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    Суспільство

    15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

    16 липня відзначається День бухгалтера України - 15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    16 липня відзначається День бухгалтера України
    Фото з відкритих джерел

    16 липня не варто брати нічого у борг, аби не провести ціле літо у злиднях

    Сьогодні, 16 липня 2022 року, Україна святкує День бухгалтера. Окрім цього, 16 липня стало Днем ухвали Декларації про суверенітет України.

    За церковним календарем віряни святкують Мокія і Марка, у народі свято називається як Маків день.

    Яке сьогодні релігійне свято

    16 липня віруючими людьми шануються мученики Мокій і Марк.

    Жили вони в часи правління імператора Максиміліана і були відомі як ревні християни. У період організованих гонінь Мокій і Марк були арештовані і язичники намагалися змусити їх поклонятися ідолам.

    Згідно з переказами, коли святих підводили до жертовника, то перед ними вийшла маленька дитина, яка стала заважати їм і не давала пройти. Тоді язичники жорстоко побили дитину, після чого брати ще більше зміцнилися в своєму переконанні не кланятись ніяким ідолам і продовжувати славити Ісуса Христа. У результаті, вони були обезголовлені і загинули за віру.

    Які традиції на свято

    Так, 16 липня сіяли мак, тому і день назвали маковим. Цю рослину вважали корисною та додавали у їжу, а також готували ліки.

    Маком наповнювали взуття нареченим, вважаючи, що це може захистити від відьом і чаклунів. Вважали, що доки відьма не порахує усі зерна, їй не вдасться нашкодити нареченим.

    Також макові зернятка змішували з кормом для курей, сподіваючись, що так вони будуть ліпше нестися

    В цілому, цей день вважали нещасливим, а тому, 16 липня намагалися не братися за нові справи.

    День бухгалтера та аудитора

    Згідно з Указом президента України «Про День бухгалтера» від 18 червня 2004 р. № 662/2004, святкуємо професійне свято 16 липня.

    Дата свята була встановлена тому, що саме в цей день в 1999–му році прийняли Закон України, де були закріплені основні положення «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

    Народні прикмети на 16 липня:

    • Комарі літають роєм – на гарну погоду.
    • Павук виходить з гнізда і плете нову довгу павутину – на гарну погоду.
    • Мокій поля зрошує, а Демид з сіном прибрати поспішає.
    • Перед негодою собака багато спить і мало їсть, катається по землі або риє лапами землю.

    Що не рекомендується робити 16 липня:

    • Їсти м'ясо і молочні продукти.
    • Працювати по господарству.
    • Вирушати в поїздки.
    • Злитися, дратуватися, лаятися і сумувати.
    • Не варто ображати й ображатися на рідних і близьких через дрібниці;
    • Сьогодні не варто бути байдужими до нужденних;
    • 16 липня не варто брати нічого у борг, аби не провести ціле літо у злиднях.

    У кого іменини 16 липня?

    Іменини сьогодні святкують Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Никодим, Філіп.

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    Теги: борг свята Україна традиції літо
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    15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони