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    Події в Україні

    США допоможуть Україні в розширенні можливостей військової авіації

    Зеленський заявив, що США нададуть Україні військову авіацію - США допоможуть Україні в розширенні можливостей військової авіації
    Зеленський заявив, що США нададуть Україні військову авіацію
    фото з відкритих джерел

    Тільки за останні два тижні в український бюджет було перераховано 3 млрд доларів від США

    В оборонному бюджеті США передбачена додаткова допомога Україні, зокрема, для розширення можливостей нашої військової авіації. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

    Він зазначив, що США готують оборонний бюджет з додатковою допомогою для України.

    «США готують оборонний бюджет на новий фінансовий рік з додатковою допомогою для України. Зокрема, йдеться і про розширення можливостей нашої військової авіації. Ця та інша американська допомога для нашої держави значно посилить наш оборонний потенціал», – сказав він.

    Зеленський подякував американцям, президентові Джо Байдену, Конгресу США за підтримку України.

    «До речі, тільки за останні два тижні в український бюджет було перераховано 3 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки, і це дає нам змогу забезпечувати сьогодні поточні соціальні потреби українців. Америка справді є лідером у глобальному захисті свободи», – наголосив президент.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста – залякувати людей.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    США допоможуть Україні в розширенні можливостей військової авіації