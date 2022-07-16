США допоможуть Україні в розширенні можливостей військової авіації

Тільки за останні два тижні в український бюджет було перераховано 3 млрд доларів від США

В оборонному бюджеті США передбачена додаткова допомога Україні, зокрема, для розширення можливостей нашої військової авіації. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Він зазначив, що США готують оборонний бюджет з додатковою допомогою для України.

«США готують оборонний бюджет на новий фінансовий рік з додатковою допомогою для України. Зокрема, йдеться і про розширення можливостей нашої військової авіації. Ця та інша американська допомога для нашої держави значно посилить наш оборонний потенціал», – сказав він.

Зеленський подякував американцям, президентові Джо Байдену, Конгресу США за підтримку України.

«До речі, тільки за останні два тижні в український бюджет було перераховано 3 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки, і це дає нам змогу забезпечувати сьогодні поточні соціальні потреби українців. Америка справді є лідером у глобальному захисті свободи», – наголосив президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста – залякувати людей.