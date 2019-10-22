Обвал будинку в Дрогобичі: оприлюднений звіт про причини трагедії



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У Дрогобичі внаслідок обвалу в будинку на вул. Грушевського загинули восьмеро людей Фото: ДСНС

Аварія в будинку на вул. Грушевського в Дрогобичі сталася вночі 28 серпня

Згідно з висновками експертів, причиною обвалу будинку у Дрогобичі, внаслідок якого загинуло восьмеро людей, стало руйнування середньої несучої стіни підвалу.

Про це 22 жовтня повідомляє пресслужба міської ради Дрогобича.

Зазначається, що Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради отримав Технічний звіт з результатами детального обстеження житлового будинку №101/1 на вулиці Грушевського у Дрогобичі. Виконавець - ФОП Демчина Богдан Григорович.

У висновках за результатами обстеження зазначено наступне:

«Причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу по осі Б, в осях 4-5, яке, можливо, виникло внаслідок:

- просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли та розчину, внаслідок значного зволоження та відсутності гідроізоляції і бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок під час будівництва;

- можливе втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати спеціальними експертами (судовими) після розбору обвалених конструкцій, які знаходяться поверх цієї стіни підвалу».

Також у звіті пропонується виконати порядок робіт з демонтажу будівлі методом контрольованого зриву. У ході виконання демонтажних робіт рекомендовано залучити судових експертів та обстежити у підвалі стіну в осях 4-5, Б для підтвердження або спростування можливого втручання людей.

Нагадаємо, вночі 28 серпня у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина). З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей.

Серед загиблих опинилася ціла родина: 5-річний хлопчик, його 21-річна сестра та їхня бабуся.

Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області обрав запобіжний захід двом підозрюваним у службовій недбалості працівникам комунального підприємства у Дрогобичі у справі обвалу житлового будинку.