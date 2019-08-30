Обвинувачений у держзраді колишній перекладач Гройсмана визнав себе винним і відбув покарання за «законом Савченко»



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Колишній заступник керівника протоколу прем`єр-міністра України і перекладач Станіслав Єжов

Ексзаступник керівника протоколу прем`єр-міністра України Станіслав Єжов підписав угоду про визнання винуватості

Голосіївський районний суд міста Києва затвердив угоду про визнання винуватості колишнього заступника керівника протоколу прем`єр-міністра України і перекладача Станіслава Єжова, обвинуваченого у державній зраді (ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 22 серпня.

Згідно з текстом вироку, Єжова визнано винним і призначено покарання у вигляді трьох років і 28 днів позбавлення волі без конфіскації майна. Застосувавши «закон Савченко», обвинуваченому зараховано у строк відбуття покарання термін його попереднього ув`язнення з 20 грудня 2017 року до 3 липня 2019 року включно, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

В цілому це становить три роки 28 днів. Таким чином, Єжов повністю відбув покарання.

Крім цього, суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання до вступу вироку в законну силу.

За матеріалами справи 21 серпня між обвинуваченим Станіславом Єжовим і прокурором Головної військової прокуратури укладено угоду про визнання винуватості. Відповідно до неї, обвинувачений беззастережно визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 КК України, щиро розкаявся у вчиненому, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність.

За даними слідства, перекладач Станіслав Єжов протягом червня-грудня 2017 року за допомогою електронної пошти надавав інформацію представнику Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Росії про планування, підготовку й здійснення закордонних візитів прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана, його контактів з іноземними партнерами, в тому числі конфіденційних, а також інших аспектів потенційного міжнародного, оборонного, економічного та політичного співробітництва України з відповідними іноземними державами.

Володимир Гройсман і Станіслав Єжов. Фото з відритих джерел

Водночас під час судового засідання 23 травня 2019 року адвокат Єжова Валентин Рибін заявив, що прокуратура не змогла довести те, що документи, які нібито пересилав Єжов, могли нашкодити Україні, і те, що вони адресувалися саме російському розвіднику. Тому, як вважає адвокат, немає ніяких підстав тримати його клієнта в СІЗО.

Раніше сам обвинувачений наголошував, що у всіх матеріалах справи відсутні будь-які докази не лише його роботи на ГРУ Генштабу, а навіть докази, пов'язані з Росією.

Нагадаємо, що 20 грудня 2017 року СБУ затримала Станіслава Єжова. Відтоді він перебував під арештом.