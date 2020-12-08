Генсек ООН висловив співчуття через смерть українського миротворця в Конго

18-й окремий вертолітний загін виконує завдання у складі місії ООН зі стабілізації у ДР Конго з 2012 року

Старший лейтенант Олександр Бривко 22 листопада помер від коронавірусу в Демократичній Республіці Конго

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш надіслав листа президенту Володимиру Зеленському, в якому висловив співчуття через смерть українського миротворця в Африці.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента в Telegram.

Мова йде про старшого лейтенанта Олександра Бривка, який 22 листопада помер від коронавірусу в Демократичній Республіці Конго.

«Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, державі та народу України у зв'язку з цією страшною втратою, а також дякую за внесок, який зробив ваш співвітчизник у нашу роботу заради миру в Демократичній Республіці Конго», – зазначив Антоніу Гутерріш у листі.

Він запевнив, що ООН налаштована на посилення зусиль щодо пом’якшення впливу пандемії COVID-19 на миротворчі місії та запобігання її поширенню і вживатиме всіх заходів для безпеки миротворців та іншого персоналу.

Генеральний секретар ООН висловив глибоку вдячність Україні за рішучу підтримку Організації Об'єднаних Націй та, зокрема, миротворчих операцій.

Нагадаємо, український миротворець захворів на коронавірус в ДР Конго на початку листопада. Захворювання у нього діагностували 7 листопада.

«Спостерігалась легка форма, перебував на лікуванні в ізоляторі військової частини, проте 16 листопада стан здоров’я погіршився і хворий був направлений на стаціонарне лікування до госпіталю ООН ІІІ рівня (м. Гома, ДР Конго), а в подальшому був переведений до відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії госпіталя ООН ІV рівня (м. Найробі, Республіки Кенія). 22.11.2020 року стан здоров’я пацієнта різко погіршився, почалась інтенсивна терапія, яка на жаль не дала позитивного результату», ─ інформують у ЗСУ.

18-й окремий вертолітний загін виконує завдання у складі місії ООН зі стабілізації у ДР Конго з 2012 року.

На українських миротворців покладені такі завдання: транспортні перевезення, вогнева підтримка наземних сил, повітряне супроводження військ сил, демонстрація сили, розвідка і спостереження, пошуково-рятувальні операції.

Зокрема, нещодавно військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго забезпечили висадку групи вулканологів на кратер діючого вулкана Ньямлагіра.

Нагадаємо, 26 вересня в Конго відправилися 250 українських миротворців.