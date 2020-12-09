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    Від чого помирають люди. ВООЗ озвучив головні причини смертності за останні 20 років

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    Найчастіше люди помирають від серцево-судинних захворювань&nbsp; - Від чого помирають люди. ВООЗ озвучив головні причини смертності за останні 20 років
    Найчастіше люди помирають від серцево-судинних захворювань 
    Фото з відкритих джерел

    За останні 20 років середня тривалість життя в світі виросла на шість років і зараз вона становить 73 роки

    За останні 20 років люди стали частіше помирати від серцево-судинних захворювань, діабету і онкології.

    Про це йдеться в дослідженні про причини смертності в світі, яке провела Всесвітня організація охорони здоров'я, передає російська служба Бі-бі-сі.

    «Ці нові оцінки - ще одне нагадування про те, що нам потрібно терміново посилити профілактику, діагностику та лікування неконтагіозних хвороб. Вони також говорять про те, наскільки важливо радикально поліпшити систему первинної медико-санітарної допомоги, яка очевидно становить основу всього - від боротьби з неінфекційними хворобами до роботи в умовах глобальної пандемії», - йдеться в повідомленні.

    ВООЗ також уточнює, що за останні 20 років середня тривалість життя в світі виросла на шість років (зараз вона становить 73 роки).

    Варто підкреслити, що це дослідження проводилося до пандемії коронавірусу. Тому наразі незрозуміло, як Covid-19 вплинув на загальну картину.

    До слова, в Італії перший випадок Covid-19 виявили ще у 2019 році.

    Як повідомляв Главком, на 9 грудня у світі зафіксовано 68 млн 567 тис. 527 випадків коронавірусу. Зареєстровано 1 млн 563 тис. 130 смертей і 47 млн 462 тис. 104 випадки одужання.

     Читайте також: Тетяна Мостепан: в Італії медикам аплодують, в Китаї перед ними стають на коліна. А в нас…


     

    Теги: здоров'я смерть хвороби ВООЗ
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