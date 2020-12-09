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    У світі

    Померла телеграфістка, яка повідомила про перемогу в 1945 році

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    У Білорусі померла телеграфістка, яка повідомила звістку про перемогу в 1945 році - Померла телеграфістка, яка повідомила про перемогу в 1945 році
    У Білорусі померла телеграфістка, яка повідомила звістку про перемогу в 1945 році
    Фото: З відкритих джерел

    Померла Нетупська в Гомелі у віці 100 років

    Ветеран Великої Вітчизняної війни телеграфістка Любов Нетупська, яка оголосила в 1945 році про перемогу у Великій Вітчизняній війні, померла в білоруському Гомелі.

    Про це повідомила «Sputnik Білорусь» її дочка Лариса Зунікова.

    «Мама пішла тихо, уві сні. Поховали її в Добруші», - сказала вона.

    Уточнюється, що померла Нетупська в Гомелі у віці 100 років.

    Нетупська народилася в Ступинському районі Московської області. Коли почалася війна, їй було 20 років. 

    Телеграфістка брала участь у визволенні Білорусії, Польщі та Німеччини. У ніч на 9 травня вона передала в Москву інформацію про підписання Акту про беззастережну капітуляцію гітлерівської Німеччини.

    В кінці жовтня в Грузії помер найстарший ветеран Великої Вітчизняної війни. Самсону Оганесяну було 106 років. Під час Великої Вітчизняної він командував ротою 353-го стрілецького полку 47-ї стрілецької Невельському дивізії. Оганесян був удостоєний безліччю нагород, в тому числі орденом Вітчизняної війни I ступеня і медалі «За відвагу».

    До слова, у РФ помер останній міністр оборони СРСР, маршал авіації Євген Шапошников. Російський військовий помер на 79-му році життя. 

    Теги: Білорусь війна ветеран смерть
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