Померла телеграфістка, яка повідомила про перемогу в 1945 році

У Білорусі померла телеграфістка, яка повідомила звістку про перемогу в 1945 році

Померла Нетупська в Гомелі у віці 100 років

Ветеран Великої Вітчизняної війни телеграфістка Любов Нетупська, яка оголосила в 1945 році про перемогу у Великій Вітчизняній війні, померла в білоруському Гомелі.

Про це повідомила «Sputnik Білорусь» її дочка Лариса Зунікова.

«Мама пішла тихо, уві сні. Поховали її в Добруші», - сказала вона.

Уточнюється, що померла Нетупська в Гомелі у віці 100 років.

Нетупська народилася в Ступинському районі Московської області. Коли почалася війна, їй було 20 років.

Телеграфістка брала участь у визволенні Білорусії, Польщі та Німеччини. У ніч на 9 травня вона передала в Москву інформацію про підписання Акту про беззастережну капітуляцію гітлерівської Німеччини.

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