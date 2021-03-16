Очільник «Укроборонпрому» поїхав до Японії і дізнався, що хворий
Гусєв отримав у Токіо позитивний тест на Covid-19
Японію Гусєв відвідує у складі офіційної української делегації на чолі з міністром оборони Андрієм Тараном. Наразі директор концерну перебуває в посольстві України в Японії на самоізоляції.
«Почуваюся добре. Враховуючи різницю у часі, коментарі з цього приводу матиму змогу давати вже завтра. З усіх робочих питань залишаюсь з командою «Укроборонпрому» на постійному зв’язку дистанційно», – зазначив він.
Зазначимо, що Японію вперше з візитом відвідує міністр оборони України. До складу делегації, крім Андрія Тарана, увійшли також заступник міністра Ігор Халімон та генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.