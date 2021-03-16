Глава МЗС пояснив, чому країни ЄС поки не можуть поділитися вакциною з Україною

Кулеба каже, що до країн ЄС вакцини надійшли із запізненням

Дата постачання надлишок вакцини від COVID-19 від європейських країн наразі невідома, оскільки було зірвано терміни постачання вакцин до цих країн. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«У нас ще з минулого року були переговори та домовленості з деякими країнами Європейського Союзу, що вони поділяться з Україною вакциною. Конкретні домовленості були досягнуті, але графік постачання вакцин саме до цих країн був зірваний. Відповідно посунулися і ті дати, коли ці країни могли поділитися з нами надлишками вакцини», – пояснив міністр.

За його словами, це тільки один із каналів постачання вакцини.

«Ми фокусуємося на контрактах з виробниками вакцини. Ми підтримуємо якомога ширший доступ громадян до безпечних та якісних вакцин, незалежно від того, яка компанія їх виробила. Єдиний виняток з цього правила – російська вакцина «Супутнік», оскільки Росія перетворила її на гібридну зброю», – сказав Кулеба.

Наприкінці лютого глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва готова поділитися з Україною надлишками вакцини від коронавірусу, коли з'явиться така можливість.

На початку лютого віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька країн ЄС погодилися на перепродаж Україні надлишків вакцини від коронавірусу.

Читайте також: