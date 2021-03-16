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    Глава МЗС пояснив, чому країни ЄС поки не можуть поділитися вакциною з Україною

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    Вакцинація у країнах ЄС йде прискореними темпами&nbsp; - Глава МЗС пояснив, чому країни ЄС поки не можуть поділитися вакциною з Україною
    Вакцинація у країнах ЄС йде прискореними темпами 
    Фото з відкритих джерел

    Кулеба каже, що до країн ЄС вакцини надійшли із запізненням

    Дата постачання надлишок вакцини від COVID-19 від європейських країн наразі невідома, оскільки було зірвано терміни постачання вакцин до цих країн. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «У нас ще з минулого року були переговори та домовленості з деякими країнами Європейського Союзу, що вони поділяться з Україною вакциною. Конкретні домовленості були досягнуті, але графік постачання вакцин саме до цих країн був зірваний. Відповідно посунулися і ті дати, коли ці країни могли поділитися з нами надлишками вакцини», – пояснив міністр.

    За його словами, це тільки один із каналів постачання вакцини.

    «Ми фокусуємося на контрактах з виробниками вакцини. Ми підтримуємо якомога ширший доступ громадян до безпечних та якісних вакцин, незалежно від того, яка компанія їх виробила. Єдиний виняток з цього правила – російська вакцина «Супутнік», оскільки Росія перетворила її на гібридну зброю», – сказав Кулеба.

    Наприкінці лютого глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва готова поділитися з Україною надлишками вакцини від коронавірусу, коли з'явиться така можливість.

    На початку лютого віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що кілька країн ЄС погодилися на перепродаж Україні надлишків вакцини від коронавірусу.

    Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в Україні дозволять використовувати залишки вакцин для людей поза загальною чергою для того, щоб уникнути їх утилізації.

    Слід зазначити, що наразі в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 62083 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

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    Теги: МЗС ЄС міністр щеплення вакцинація медичні препарати лікарські препарати Дмитро Кулеба коронавірус
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