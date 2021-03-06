Топменеджер «Укроборонпрому» підозрюється у співпраці зі спецслужбами РФ

Заступника генерального директора «Укроборонпрому» з маркетингу і збуту Михайла Морозова звинуватили у співпраці з спецслужбами Росії

На час розслідування підозрюваний у роботі з російськими спецслужбами буде відправлений у відпустку

У державному концерні «Укроборонпром» почалася службова перевірка роботи заступника генерального директора з маркетингу і збуту Михайла Морозова. Він підозрюється в співпраці з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє преслужба концерну.

«Нардеп від депутатської групи «Довіра» Андрій Кот заявив про «явну приналежність» заступника генерального директора «Укроборонпрому» з маркетингу і збуту Михайла Морозова до російських спецслужб і про те, що його діяльність «як керівника тодішнього спецекспорту Прогрес» з однією із країн Південної Азії завдала Україні збитків», – йдеться в повідомленні відомства.

Вказується, що метою цього службового розслідування є сприяння парламентському контролю і отримання достовірної та об'єктивної інформації щодо звинувачень стосовно Михайла Морозова.

У пресслужбі наголосили, що «Укроборонпром» знаходиться на етапі реформи, яка покликана виключити навіть найменшу ймовірність корупційної складової або прямого політичного впливу.

На час службового розслідування Морозов буде у відпустці, своїми службовими обов'язками він тимчасово займатися не буде.

«Про результати службового розслідування повідомимо додатково», – додали в пресслужбі держконцерну.

Раніше президент Зеленський доручив винести на розгляд РНБО питання реформування «Укроборонпрому».

21 грудня 2020 року глава «Укроборонпрому» підписав наказ про початок корпоратизації концерну.

Як відомо, у 2021 році державний концерн «Укроборонпром» планують трансформувати у холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.

Отже, замість концерну створять два великі холдинги.

Зокрема, холдинг «Оборонні системи України», до якого ввійдуть холдинги, які опікуватимуться, авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, боєприпасами, радарними і морськими системами.

Також планується створити аерокосмічний холдинг, який буде займатися аерокосмічним будуванням, аерокосмічними компонентами, космічними системами.