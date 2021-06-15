Очільник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв: 15 підприємств уже передано на продаж

Юрій Гусєв запевнив, що ті підприємства, які мають потенціал, отримають підтримку і замовлення для держзамовників

«Підприємствам, які мають потенціал та перспективи, ми приділяємо додаткову увагу»

Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому чимало оборонних підприємств були виставлені на продаж.

Юрій Гусєв акцентував увагу на тому, що рішення щодо передачі 19 підприємств прийняв уряд ще в грудні минулого року. «Ми почали корпоратизацію, етап підготовки в грудні минулого року, коли я підписав відповідний наказ. Зараз проводяться всі роботи щодо інвентаризації, створення необхідних комісій. 15 підприємств вже передано на продаж, ми проводили робочу зустріч з керівництвом Фонду державного майна. Зокрема, мова про херсонський «Судмаш». Все це – підприємства, які протягом багатьох років не мали жодного стосунку до оборонно-промислового комплексу, вони фактично не були оборонними підприємствами, і багато з них втратили потенціал промислового виробництва», – підкреслив очільник «Укроборонпрому».

Він наголосив на тому, що регулярно відвідує підприємства «Укроборонпрому» в різних регіонах України та спілкується з працівниками. «Підприємствам, які мають потенціал та перспективи, ми приділяємо додаткову увагу. Підприємства, на яких протягом багатьох років, а іноді десятиліть не реалізуються замовлення для ЗСУ, сектору національної безпеки і оборони і часом неможливо відновити промислове виробництво, будуть приватизовані. Ті ж з них, які мають потенціал, отримають підтримку і замовлення для держзамовників», – резюмував Гусєв.

Додамо, що за 2020 рік державні підприємства Міністерства оборони України відзвітували про чисті збитки на суму 21,7 млн грн.

На 15 державних підприємствах із 17, які були передані концерном «Укроборонпром» Фонду держмайна на приватизацію, у різні періоди була зупинена виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері. Як повідомлялося, обсяг експорту продукції та послуг концерну «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд.



