Низка оборонних підприємств, які передали на приватизацію, зупиняли роботу (список)

Протягом 2010-2013 років вісім підприємств припинили активну економічну діяльність

На 15 державних підприємствах із 17, які були передані концерном «Укроборонпром» Фонду держмайна на приватизацію, у різні періоди була зупинена виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері. Про це йдеться в аналітичній доповіді експертної організації StateWatch.

Зокрема, до 2010 року через брак державного замовлення були змушені зупинити виробництво чотири підприємства, а саме:

Завод «Квант» у м. Київ з 1998 року.

Запорізький автомобільний ремонтний завод із 2005 року.

Рівненський автомобільний ремонтний завод із 2009 року.

Український радіотехнічний інститут м. Миколаїв із 2005 року.

Протягом 2010–13 років ще вісім підприємств припинили активну економічну діяльність:

171 Чернігівський ремонтний завод.

Вінницький авіаційний завод — «ВІАЗ».

Івано-Франківський котельно-зварювальний завод.

Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння.

Центральний науково-дослідний інститут навігації й управління.

Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут.

Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання.

Науково-дослідний інститут «Буран».

Протягом 2014–15 років зупинилася робота на ще трьох підприємствах:

Спеціальне конструкторське бюро «Молнія».

ДП «Укроборонлізинг».

Центральне конструкторське бюро «Ізумруд».

Ще два підприємства завод «Судмаш» м. Херсон та ДП «Укроборонресурси» не беруть участь у виконанні державного оборонного замовлення.

«Судмаш» останні роки навіть не мав спроможності підготувати звіт про власну фінансову діяльність, а «Укроборонресурси» спеціалізується на комплексній переробці та утилізації металобрухту», – підсумував Голова StateWatch Гліб Канєвський.

Також в StateWatch відмітили про значні кредиторські борги на деяких підприємствах. Станом на 2019 рік Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут мав борг на суму 43,4 млн грн. А Рівненський автомобільний ремонтний завод — 22,2 млн грн.

Генеральний директор концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв підтвердив, що головним завданням концерну є якісне і своєчасне забезпечення ЗСУ озброєнням та військовою технікою. Тому на приватизацію передані лише ті підприємства, що роками не виконували свої прямі функції чи взагалі не функціонували.

«Кілька місяців тому ми звернулись до правоохоронних органів із проханням провести аналіз і перевірку можливого порушення законодавства в попередні періоди та доведення підприємств до їх банкрутства. І ми очікуємо дієву реакцію правоохоронців», – наголосив генддиректор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко підтвердив, що від «Укроборонпрому» отримано 17 об’єктів.

«Йдеться про приватизацію лише тих активів, які не потрібні державі для виконання безпекових або соціальних функцій. Хочу наголосити, що всі передані нам підприємства перебувають у зупиненому стані, а також мають проблеми: борги, арештоване майно тощо», – заявив Сенниченко.

Перший об’єкт із переліку – ПАТ «Херсонський завод «Судмаш», онлайн-аукціон із приватизації якого відбудеться вже 30 квітня цього року. Завод втратив колишні виробничі потужності, основна номенклатура продукції зараз – техніка для комунальних підприємств та пожежно-рятувальних частин.

Нагадаємо, «Укроборонпром» передав на приватизацію 17 підприємств.

Як повідомлялося, обсяг експорту продукції та послуг концерну «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд.

Зазначимо, «Укроборонпром» хоче отримати контроль над активами «Мотор Січі».