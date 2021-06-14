Стало відомо, чому Горбулін пішов із наглядової ради «Укроборонпрому»

Володимир Горбулін пішов з наглядової ради за станом здоров'я

Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому Володимир Горбулін пішов з наглядової ради та оцінив ті зміни, які відбуваються в «оборонному секторі».

«Хочу підкреслити, що всі рішення на засіданні оновленого складу наглядової ради приймалися одноголосно. Хочу, користуючись нагодою, подякувати Володимиру Павловичу Горбуліну за той внесок, який він зробив як голова наглядової ради задля трансформації концерну. Але нещодавно через хворобу, тобто за станом здоров’я, він був вимушений її залишити», – підкреслив Юрій Гусєв.

Оцінюючи кадрову політику, яка відбувається у структурі «оборонки», він наголосив, що зараз характерний процес посилення та оптимізації структури і державного концерну, і підприємств.

«Їхніх керівників перевіряємо на поліграфі. Тобто перевіряємо, зокрема, керівників структурних підрозділів «Укроборонпрому», керівників підприємств під час укладання відповідних контрактів. Здійснюємо аудиторські перевірки на підприємствах концерну», – підсумував очільник «Укроборонпрому».

Нагадаємо, що ексміністр економіки та радник глави Офісу президента України Тимофій Милованов, якого призначили в наглядову раду «Укроборонпрому», пояснив, чому відомий академік Володимир Горбулін написав заяву про припинення повноважень в тій самій раді і Володимир Зеленський задовольнив її.