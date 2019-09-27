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    Очільники МЗС Грузії і Росії провели перші за 11 років переговори

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    <span>Давид Залкаліані</span> - Очільники МЗС Грузії і Росії провели перші за 11 років переговори
    Давид Залкаліані

    Зустріч Залкаліані та Лаврова відбулася за сприяння Швейцарії, яка виступає посередником між Тбілісі і Москвою

    Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані і голова МЗС РФ Сергій Лавров провели переговори на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

    Про це повідомляє Грузія Online.

    Зустріч очільників МЗС Грузії і Росії пройшла вперше з 2008 року, після незаконної окупацї грузинських територій - Південної Осетії та Абхазії.

    Зустріч Залкаліані та Лаврова відбулася за сприяння Швейцарії, яка виступає посередником між Тбілісі і Москвою за відсутності дипломатичних відносин.

    У МЗС Грузії заявили, що на зустрічі грузинська сторона порушила питання про деокупацію грузинських територій і незаконне встановлення кордонів.

    «Ми вирішили, що було б важливим зробити цей крок, оскільки це була б перша можливість на такому рівні сказати Російській Федерації безпосередньо те, що необхідно, тобто правду у зв'язку з нинішнім там важким становищем», - заявив Залкаліані після зустрічі з Лавровим.

    8 серпня 2008 року російські війська вторглися на територію Грузії в зв'язку зі спробою Тбілісі відновити конституційний порядок в регіоні Південна Осетія.

    МЗС міністр ООН Сергій Лавров Грузія Південна Осетія
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