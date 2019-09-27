Очільники МЗС Грузії і Росії провели перші за 11 років переговори
Зустріч Залкаліані та Лаврова відбулася за сприяння Швейцарії, яка виступає посередником між Тбілісі і МосквоюМіністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані і голова МЗС РФ Сергій Лавров провели переговори на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
Про це повідомляє Грузія Online.
Зустріч очільників МЗС Грузії і Росії пройшла вперше з 2008 року, після незаконної окупацї грузинських територій - Південної Осетії та Абхазії.
Зустріч Залкаліані та Лаврова відбулася за сприяння Швейцарії, яка виступає посередником між Тбілісі і Москвою за відсутності дипломатичних відносин.
У МЗС Грузії заявили, що на зустрічі грузинська сторона порушила питання про деокупацію грузинських територій і незаконне встановлення кордонів.
«Ми вирішили, що було б важливим зробити цей крок, оскільки це була б перша можливість на такому рівні сказати Російській Федерації безпосередньо те, що необхідно, тобто правду у зв'язку з нинішнім там важким становищем», - заявив Залкаліані після зустрічі з Лавровим.
8 серпня 2008 року російські війська вторглися на територію Грузії в зв'язку зі спробою Тбілісі відновити конституційний порядок в регіоні Південна Осетія.