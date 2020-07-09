Президента просять не допустити катастрофи в металургії через підвищення тарифу на передачу електроенергії



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Проблеми в гірничо-металургійному комплексі суттєво позначаться на валютних надходженнях в країну

Підвищення тарифу на передачу електроенергії вдвічі, яке ініціює НКРЕКП, може призвести до катастрофи в металургійній галузі. Про це йдеться у зверненні «Укрметалургпрому» до президента Володимира Зеленського.

«Практично всі металургійні та гірничо-видобувні підприємства сьогодні працюють на збитковому рівні, і будь-яке додаткове навантаження на собівартість продукції неминуче призведе до катастрофічних наслідків не тільки в окремій галузі, але й в економіці України в цілому», - зазначається в зверненні.

Металурги нагадали, що електроенергія складає суттєву частку у собівартості їх готової продукції, і двократне підвищення тарифів на передачу струму призведе до зростання їх витрат на 5,2 млрд грн на рік.

«Підвищення тарифу «всього» на 10 грн за МВт-год призведе до росту витрат української промисловості майже на 0,5 млрд грн на рік. У разі ж двократного підвищення тарифу, реальний сектор економіки буде вимушений сплатити додатково ще 11,5 млрд грн, промисловість – 8,5 млрд грн, а гірничо-металургійний комплекс – 5,2 млрд грн», - наголошується в зверненні.

В свою чергу, проблеми в гірничо-металургійному комплексі суттєво позначаться на валютних надходженнях в країну, бюджет недоотримає десятки мільярдів гривень, а сотні тисяч робітників можуть втратити роботу.

«ГМК забезпечує майже 26% валютних надходжень, 12% ВВП, більш ніж 30 млрд грн. відрахувань до бюджетів всіх рівнів та близько 600 тис. робочих місць, з урахуванням суміжних галузей», - наголошується в зверненні.

Нагадаємо, раніше економіст Сергій Блінов заявив, що збільшення тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії призведе до зниження експортного потенціалу вітчизняної промисловості.