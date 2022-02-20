Однокласник Путіна розповів, чому масштабного нападу на Україну не буде (відео)

Швець переконаний, що Байден не можезнати про справжні плани Путіна

Президент США Джо Байден не може достеменно знати про справжні плани Володимира Путіна щодо України, зокрема про намір повномасштабного вторгнення із взяттям Києва. Таку думку у своєму YouTube каналі висловив однокурсник Путіна, колишній співробітник КГБ СРСР Юрій Швець.

За словами Швеця, якщо у Путіна дійсно є план повномасштабного вторгнення, то про це знають 5-10 людей у Кремлі, не більше. І вони, коли треба, вміють тримати язика за зубами, переконує Швець.

«Може бути два джерела такої інформації: агентурна розвідка (human intelligence), або електронна розвідка (signal intelligence). Я дуже сумніваюся, що джерелом інформації в даному випадку була агентурна розвідка», – вважає однокурсник російського президента.

«При всій повазі до президента Байдена і розвідувальної спільноти США, я рішуче не погоджуюся з тим, що Путін ухвалив рішення (про повномасштабне вторгнення до України із взяттям Києва)», – сказав Швець. За його словами, якщо допустити, що серед обмеженого кола людей, які знають про справжні плани Путіна є американський інформатор, то навряд чи США стали розкривати цю секретну інформацію, зважаючи на цінність такого інформатора.

Раніше у коментарі «Главкому» військовий експерт Костянтин Машовець висловив думку про те, що «Кремль не збирається окупувати Україну».

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що президент Володимир Путін уже ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення до України.