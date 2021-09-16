Офіс генпрокурора: слідство перевіряє версію умисного вбивства Чорновола

Офіс генпрокурора вказує, що в матеріалах, наданих для експертизи, немає даних про удари Чорновола кастетом

На днях колишній заступник генпрокурора заявив, що В'ячеслав Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета

Слідство у справі щодо загибелі політика та дисидента В’ячеслава Чорновола триває. Версія про умисне вбивство перевіряється. Про це повідомили «Укрінформу» в Офісі генпрокурора на прохання прокоментувати заяву ексзаступника генпрокурора Миколи Голомші щодо вбивства політика.

«Розслідування кримінального провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув В’ячеслав Чорновіл, триває та здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції. Слідством перевіряється скоєння умисного вбивства народного депутата України», – заявили в Офісі генпрокурора.

У відомстві зазначили, що під час слідства проведено значний обсяг розшукових дій, у тому числі низку судових експертиз. Згідно з висновком судово-медичної, транспортно-трасологічної та автотехнічної експертизи від 29 жовтня 2018 року, встановлено, що ушкодження, виявлені при судово-медичній експертизі тіла Чорновола та під час експертизи його ексгумованого тіла, є такими, що сформувалися внаслідок травмування особи, що перебувала у салоні транспортного засобу при зіткненні автомобіля з перешкодою.

«У матеріалах, що надані для експертизи, не міститься інформації про ушкодження, які мали б ознаки ударної дії тупого предмета з обмеженою травмуючою поверхнею, в тому числі «кастета», що виходили б за межі комплексу характерних ушкоджень пасажира при ДТП», – заявили в Офісі генпрокурора.

Раніше ексзаступник генпрокурора Микола Голомша, який свого часу курував слідство у цій справі, заявив, що лідер «Народного руху України» В’ячеслав Чорновіл загинув не внаслідок ДТП, а був убитий чотирма ударами кастета у потиличну ділянку голови. Кастетом, як стверджує Голомша, був «добитий» і водій політика.

Голомша заявив, що слідство під його керівництвом встановило відключення подушок безпеки, підробку документа про огляд місця події. За його словами, головного свідка у цій справі Івана Шолома (перебував у кабіні самоскида) отруєно, хоча й повідомлялося про його смерть від серцевого нападу. «Коли ми відкопали труп (Шолома, – ред.), там були важкі метали в кістках», – сказав ексзаступник генпрокурора.

Він додав, що експерт зізнався слідчим, що розтин тіла Чорновола після ДТП не проводився.

Нагадаємо, В’ячеслав Чорновіл – український політичний діяч, дисидент, журналіст. Загинув у результаті автокатастрофи на трасі Бориспіль – Золотоноша 25 березня 1999 року. У 2000 році Чорновіл був удостоєний звання Герой України посмертно.

Представники НРУ із самого початку називали загибель свого лідера політичним вбивством.

У ніч на 2 червня 2011 року Генпрокуратура ексгумувала тіло Чорновола, після чого справу направили на дорозслідування.

У вересні 2013 року ексдепутат Григорій Омельченко підтвердив у суді факт існування касети з інформацією про планування співробітниками МВС вбивства екслідера Народного Руху.

21 січня 2014 року Бориспільській міжрайонний суд закрив справу про загибель лідера РУХу В'ячеслава Чорновола. Було ухвалено рішення, що оскільки це не вбивство на замовлення і не політичне вбивство, а лише аварія, то термін дії покарання за цією справою складає 10 років, і оскільки він вже минув, справу було закрито.

Водночас у квітні 2014 року розслідування було знову поновлено.

31 січня 2017 року у провадженні призначили комплексну судово-медичну, медико-криміналістичну та автотехнічну експертизу.

У березні 2021 року заступник директора департаменту МВС комунікацій Ярослав Тракало розповів, що комплексна комісійна судово-медична, транспортно-трасологічна та автотехнічна експертиза дійшла висновку, що лідер Народного Руху В'ячеслав Чорновіл був смертельно травмований у результаті ДТП в березні 1999 року, підтверджень інших версій загибелі досі немає.