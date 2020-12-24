Cьогодні виповнилося б 83 роки творцю вільної України В’ячеславу Чорноволу

Україна прокинулася, зокрема, завдяки непереможній енергії Чорновола

Ще студентом на Володимирській гірці в Києві В’ячеслав Чорновіл дав клятву, що буде боротися за волю України все життя. І дотримався свого слова.

У КДБ його звали «невгамовним». «Вічний революціонер» оголосив війну радянському режиму і не припиняв протест навіть за ґратами. Визнаний у світі, але гонимий радянщиною, він був запроторений у табори, а згодом — у заслання, а повернувшись, продовжив боротьбу.

«Ми плакали і плакали від щастя, а люди все несли і несли квіти…», — так він згадував один із найщасливіших моментів свого життя — День проголошення Незалежності.

Україна прокинулася, зокрема, завдяки його непереможній енергії.

83 роки сьогодні виповнилося б творцю вільної України В’ячеславу Чорноволу… Пам’ятаємо і дякуємо!

Джерело: блог Петра Порошенка

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