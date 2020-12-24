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    Думки вголос

    Cьогодні виповнилося б 83 роки творцю вільної України В’ячеславу Чорноволу

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Cьогодні виповнилося б 83 роки творцю вільної України В’ячеславу Чорноволу

    Україна прокинулася, зокрема, завдяки непереможній енергії Чорновола

    Ще студентом на Володимирській гірці в Києві В’ячеслав Чорновіл дав клятву, що буде боротися за волю України все життя. І дотримався свого слова.

    У КДБ його звали «невгамовним». «Вічний революціонер» оголосив війну радянському режиму і не припиняв протест навіть за ґратами. Визнаний у світі, але гонимий радянщиною, він був запроторений у табори, а згодом — у заслання, а повернувшись, продовжив боротьбу.

    «Ми плакали і плакали від щастя, а люди все несли і несли квіти…», — так він згадував один із найщасливіших моментів свого життя — День проголошення Незалежності.

    Україна прокинулася, зокрема, завдяки його непереможній енергії.

    83 роки сьогодні виповнилося б творцю вільної України В’ячеславу Чорноволу… Пам’ятаємо і дякуємо!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: КДБ СРСР В'ячеслав Чорновіл
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