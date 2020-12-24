Cьогодні виповнилося б 83 роки творцю вільної України В’ячеславу Чорноволу
Україна прокинулася, зокрема, завдяки непереможній енергії Чорновола
Ще студентом на Володимирській гірці в Києві В’ячеслав Чорновіл дав клятву, що буде боротися за волю України все життя. І дотримався свого слова.
У КДБ його звали «невгамовним». «Вічний революціонер» оголосив війну радянському режиму і не припиняв протест навіть за ґратами. Визнаний у світі, але гонимий радянщиною, він був запроторений у табори, а згодом — у заслання, а повернувшись, продовжив боротьбу.
«Ми плакали і плакали від щастя, а люди все несли і несли квіти…», — так він згадував один із найщасливіших моментів свого життя — День проголошення Незалежності.
Україна прокинулася, зокрема, завдяки його непереможній енергії.
83 роки сьогодні виповнилося б творцю вільної України В’ячеславу Чорноволу… Пам’ятаємо і дякуємо!
Джерело: блог Петра Порошенка