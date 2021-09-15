Загибель В'ячеслава Чорновола. Вперше людина такого рівня назвала речі своїми іменами
Тепер потрібно, щоб хтось сміливий назвав прізвище замовника
Мовою оригіналу
«Ми розслідували справу про вбивство Чорновола. І встановили, що Чорновіл був убитий. Був убитий чотирма ударами кастета в потиличну область голови і таким самим кастетом добили водія»
Это сказал Микола Голомша в интервью Остапу Дроздову еще в понедельник вечером. Но новостью это стало только сегодня.
И это не просто новость, это бомба. Впервые человек такого уровня, бывший первый зам. гепрокурора, назвал вещи своими именами. Четко сказал, что это было убийство.
Теперь надо, чтобы кто-то смелый назвал фамилию заказчика.
На самом деле, мы все знаем эту фамилию.
Джерело: блог Олени Яхно