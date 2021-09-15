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    Думки вголос

    Загибель В'ячеслава Чорновола. Вперше людина такого рівня назвала речі своїми іменами

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    В&rsquo;ячеслав Чорновіл згідно з офіційною версією загинув внаслідок ДТП. 25 березня 1999 року його автомобіль врізався в &laquo;КамАЗ&raquo; із причепом - Загибель В'ячеслава Чорновола. Вперше людина такого рівня назвала речі своїми іменами
    В’ячеслав Чорновіл згідно з офіційною версією загинув внаслідок ДТП. 25 березня 1999 року його автомобіль врізався в «КамАЗ» із причепом

    Тепер потрібно, щоб хтось сміливий назвав прізвище замовника

    Мовою оригіналу

    «Ми розслідували справу про вбивство Чорновола. І встановили, що Чорновіл був убитий. Був убитий чотирма ударами кастета в потиличну область голови і таким самим кастетом добили водія»

    Это сказал Микола Голомша в интервью Остапу Дроздову еще в понедельник вечером. Но новостью это стало только сегодня.

    И это не просто новость, это бомба. Впервые человек такого уровня, бывший первый зам. гепрокурора, назвал вещи своими именами. Четко сказал, что это было убийство.

    Теперь надо, чтобы кто-то смелый назвал фамилию заказчика.

    На самом деле, мы все знаем эту фамилию.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вбивство В'ячеслав Чорновіл Микола Голомша
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    Загибель В'ячеслава Чорновола. Вперше людина такого рівня назвала речі своїми іменами