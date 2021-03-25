22 роки тому загинув В'ячеслав Чорновіл

Друзі, сьогодні день поминання мого батька Вячеслава Чорновола.

Цього дня 1999 року його політ перекрили Камазом на трасі біля Борисполя. Пізніше поговоримо про цю трагедію й про його життя та загибель більше. А поки прошу про молитву від тих, хто молиться та про добру згадку він інших.

Через карантинні пересторги та особливу групу ризику для сестри батька Валентини Чорновіл ми на місці загибелі побуваємо окремо, самі. А в 12.00 будемо на панахиді біля могили на Байковому кладовищі.

Дякую всім за згадку й добре слово.

В'ячеслав Максимович Чорновіл – український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х – 90-х років; Герой України (2000, посмертно). Лауреат Міжнародної журналістської премії імені Ніколаса Томаліна (1975).

Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року

Разом із іншими видатними діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів. Засновник та головний редактор підпільного українського часопису «Український вісник». Член Української Гельсінської групи. Один із ініціаторів створення Української гельсінської спілки. Кілька разів ув'язнений за «антирадянську пропаґанду» (1967–1969, 1972–1979, 1980–1988). Перебував у мордовських таборах суворого режиму і на засланні. Сумарно пробув у неволі 17 років. У 1990-1992 рр. – голова Львівської обласної ради. Народний депутат України з березня 1990 р.

Кандидат у Президенти України на виборах 1991 р. (2 місце, 7 420 727 голосів або 23,27 %). З 1992 р. і до смерті — голова Народного Руху України. З 1995 року член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.