Офіс генпрокурора відреагував на заяву Тупицького про вручення підозри

Раніше відсторонений від посади на два місяці голова Конституційного суду Олександр Тупицький полетів з родиною на відпочинок у Дубаї

В Офісі генпрокурора повідомили, що Тупицький вже підозрюваний і йому про це повідомили ще 28 грудня 2020 року

В Офісі генпрокурора спростували заяву голови Конституційного суду Олександра Тупицького про плани проведення «шоу з інсценуванням вручення підозри». Про це йдеться в коментарі Офісу генпрокурора Українській правді.

«Офіс Генпрокурора не планує і не планував такого повідомлення про підозру. Голова Конституційного Суду України вже є підозрюваним ─ він був у належний спосіб та за законною процедурою повідомлений про підозру 28 грудня 2020 року», ─ зазначили в Офісі.

Як повідомлялося, 13 січня на сайті Конституційного суду його голова Олександр Тупицький оприлюднив заяву, де йшлося про вручення йому підозри в аеропорту. Тупицький наголосив, що проведення публічного «шоу» з інсценуванням вручення підозри планувалося за участі окремих ЗМІ та громадських активістів, про це йому стало «відомо з достовірних джерел з посиланням на Офіс президента».

Раніше відсторонений від посади на два місяці голова Конституційного суду Олександр Тупицький полетів з родиною на відпочинок у Дубаї. Після цього з'явились фото, як Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї.

5 січня судді КСУ зробили заяву щодо указу Зеленського про відсторонення Тупицького.

До слова, в Офісі генпрокурора вважають законним указ Зеленського про відсторонення Тупицького.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

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