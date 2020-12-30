Тупицький наплював на указ Зеленського і прийшов на роботу

30 грудня Конституційний суд жорстко відповів президенту Володимиру на указ про відсторонення Тупицького

У середу, 30 грудня, «відсторонений» голова Конституційного суду Олександр Тупицький, хоч і з перепусткою відвідувача, але потрапив на своє робоче місце. Тобто де-факто він виконував свої обов’язки. Про це повідомив юрист, колишній радник міністра енергетики Олександр Трохимець на своїй сторінці в мережі Facebook.

Він наголосив, що Тупицький проігнорував Указ президента від 29 грудня.

«А 5 січня вже наступного року Конституційний суд на своєму засіданні розгляне сумнозвісний указ. Хоча, після сьогоднішньої характеристики, результат цього засідання зрозумілий. А якщо це засідання буде вести сам Тупицький – то судді просто покажуть, що їм байдуже на правовий нігілізм із Банкової», – написав експерт.

За словами Трохимця, поки в протистоянні президент-КСУ судді перемагають із розгромним рахунком.

У середу, 30 грудня, Конституційний суд жорстко відповів президенту Володимиру Зеленському на указ про відсторонення голови Олександра Тупицького від посади строком на два місяці.

Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду строком на два місяці.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства.

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.