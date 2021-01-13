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    Тупицький заявив, що йому в аеропорту вручать підозру

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    Тупицький наголошує, що проведення публічного &laquo;шоу&raquo; з інсценуванням вручення підозри планується за участі окремих ЗМІ та громадських активістів - Тупицький заявив, що йому в аеропорту вручать підозру
    Тупицький наголошує, що проведення публічного «шоу» з інсценуванням вручення підозри планується за участі окремих ЗМІ та громадських активістів

    За словами голови КСУ, про вручення підозри йому «відомо з достовірних джерел з посиланням на Офіс президента»

    Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявляє, що у Києві в приміщенні аеропорту йому вручать підозру. Заява Тупицького оприлюднена на офіційній сторінці Конституційного суду у Facebook.

    Тупицький наголошує, що проведення публічного «шоу» з інсценуванням вручення підозри планується за участі окремих ЗМІ та громадських активістів, про це йому «відомо з достовірних джерел з посиланням на Офіс президента».

    «Враховуючи зазначене, голова суду заявляє, що це є черговою спробою дискредитувати його як суддю та голову Конституційного суду України», ─ йдеться у заяві.

    За словами Тупицького, метою цього є дестабілізація та блокування роботи Суду з розгляду суспільно значущих справ, зокрема справи щодо ринку землі.

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    Також у заяві йдеться, що «відповідно до вимог КПК України Тупицькому підозра не вручена».

    «Олександр Тупицький зазначив, що порядок здійснення вручення повідомлення про підозру має відбутися виключно в межах належної правової процедури», ─ зазначили у Конституційному суді.

    Як повідомлялося, відсторонений від посади на два місяці голова Конституційного суду Олександр Тупицький полетів з родиною на відпочинок у Дубаї. 

    Після цього з'явились фото, як Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї.

    5 січня судді КСУ зробили заяву щодо указу Зеленського про відсторонення Тупицького.

    Як повідомлялося, в Офісі генпрокурора вважають законним указ Зеленського про відсторонення Тупицького.

    Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

    22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

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    Теги: ЗМІ Конституційний суд Facebook Офіс президента
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