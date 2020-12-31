В Офісі генпрокурора вважають законним указ Зеленського про відсторонення Тупицького

Олександра Тупицького відсторонили з посади судді Конституційного суду строком на два місяці

Олександра Тупицького відсторонили з посади судді Конституційного суду строком на два місяці

В Офісі генпрокурора вважають, що позиція Конституційного суду щодо відсторонення необґрунтована

Президент України Володимир Зеленський відсторонив голову Конституційного суду Олександра Тупицького згідно з вимогами законодавства.

Про це заявили в Офісі генерального прокурора.

Як стверджують в установі, який очолює представниця партії Зеленського Ірина Венедіктова, позиція Конституційного суду щодо відсторонення необґрунтована.

«Законодавство України потрібно застосовувати комплексно з урахуванням його бланкетних норм, які містяться у профільних кодексах та спеціальних законах. Припинення повноважень судді Конституційного Суду України чи звільнення судді КСУ з посади не охоплюють питання тимчасового відсторонення судді КСУ у зв’язку із набуттям ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення», – заявляють в Офісі генеральної прокурорки.

Згідно з позицією ОГПУ, відсторонення від посади є одним із інститутів кримінального судочинства, закріпленим у Кримінальному процесуальному кодексі.

У середу, 30 грудня, Конституційний суд жорстко відповів президенту Володимиру Зеленському на указ про відсторонення голови Олександра Тупицького від посади строком на два місяці. Тупицький цього ж дня потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

Представник глави держави в КСУ Федір Веніславський заявив, що Тупицький не зможе скликати засідання КСУ, бо його вже відсторонили.

Колишній заступник генпрокурора України Віктор Чумак кваліфікував дії Зеленського як злочин. Заслужена юристка України, голова Комітету з питань верховенства права НААУ Марина Ставнійчук переконана, що оточення підвело Зеленського під імпічмент.

Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.