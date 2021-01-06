Відсторонення Тупицького не блокує роботу Конституційного суду ─ Веніславський

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький указом президента відсторонений від посади на два місяці

Суд має 14 суддів, крім голови Олександра Тупицького, і «може працювати без проблем» – представник президента в КСУ

У Конституційному суді без відстороненого президентом голови Олександра Тупицького є 14 суддів, тому роботу суду ніхто блокувати не буде, і він «може працювати без проблем». Про це повідомив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський у коментарі Радіо Свобода.

«Відсторонення Олександра Тупицького не є блокуванням роботи Конституційного суду, адже указ президента Зеленського стосується лише одного судді КС. Без пана Тупицького на цей момент є 14 суддів КС, і вони можуть розглядати будь-які питання і ухвалювати будь-які рішення», ─ йдеться у повідомленні.

Він нагадав, що за відсутності голови суду його повноваження виконує перший заступник. А якщо буде відсутній заступник голови КС з якихось поважних причин, повноваження головуючого перейдуть до найстаршого за віком судді.

«Конституційний суд працює у звичному режимі, ніяких підстав говорити про нібито блокування КС наразі немає», ─ зауважив Веніславський.

За його словами, Тупицький наразі тимчасово відсторонений від виконання обов’язків у зв’язку з кримінальним провадженням щодо нього. Але статусу судді Тупицького не позбавляли і повноважень його ніхто не припиняв.

Веніславський зазначив, що, зважаючи на суттєвий статус голови КСУ і з огляду на «злочини, у яких підозрюється Тупицький, його необхідно було відсторонити, щоб він не втручався у досудове розслідування», а також не міг йому перешкоджати.

Нагадаємо, 5 січня судді КСУ зробили заяву щодо указу Зеленського про відсторонення Тупицького.

Як повідомлялося, в Офісі генпрокурора вважають законним указ Зеленського про відсторонення Тупицького.

30 грудня Конституційний суд жорстко відповів президенту Володимиру Зеленському на указ про відсторонення голови Олександра Тупицького від посади строком на два місяці. Тупицький цього ж дня потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

Представник глави держави в КСУ Федір Веніславський заявив, що Тупицький не зможе скликати засідання КСУ, бо його вже відсторонили.

Колишній заступник генпрокурора України Віктор Чумак кваліфікував дії Зеленського як злочин. Заслужена юристка України, голова Комітету з питань верховенства права НААУ Марина Ставнійчук переконана, що оточення підвело Зеленського під імпічмент.

Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.