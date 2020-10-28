Офіс президента: рішення Окружного адмінсуду щодо Ситника буде оскаржене



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Директор НАБУ Артем Ситник

Рішення суду не можна вважати остаточним через те, що воно буде оскаржене, заявили в Офісі президента

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) за позовом до Національного антикорупційного бюро України викликали занепокоєння в суспільстві, однак це рішення не можна вважати остаточним, оскільки воно буде оскаржене.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій Офісом президента.

«Сьогоднішні повідомлення про рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом до Національного антикорупційного бюро України викликали певні занепокоєння в нашому суспільстві та стали підставою для очевидних спекуляцій. Виходячи з відповіді НАБУ на такі повідомлення, констатуємо, що вказане рішення не можна вважати остаточним через те, що воно буде оскаржене. З огляду на відповідь міністра юстиції України Дениса Малюськи, констатуємо, що НАБУ як було, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом. Ще раз підкреслимо, що це є важливою складовою ефективного та прогресивного розвитку нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, виключний перелік підстав для звільнення директора НАБУ міститься у чинному законодавстві, і цей перелік може бути змінений лише за рішенням Верховної Ради України, а не суду.

В Офісі президента нагадали, що Конституційний суд нещодавно визнав деякі положення Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» такими, що не відповідають Конституції. Це рішення є остаточним та не підлягає оскарженню. Незалежно від того, як будь-хто оцінює це рішення, для народних депутатів України існує об’єктивна потреба переглянути положення закону про НАБУ, скорегувавши їх з огляду на конституційні норми.

Як наголошується в заяві, Володимир Зеленський одразу після приходу до влади ліквідував усі перепони для ефективної роботи НАБУ, яку послідовно блокували протягом попередніх п’яти років.

«Ще у травні 2019 року президент доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами у розслідуванні корупційних злочинів. У жовтні 2019-го глава держави підписав закон, який надав НАБУ повну оперативну незалежність – так зване право на прослуховування. Понад рік тому запрацював і Вищий антикорупційний суд. Отже, всі політичні рішення для того, щоб НАБУ разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою могли показати відмінний результат, були ухвалені», - наголосили в Офісі глави держави.

Там також застерегли «всіх, хто так чи інакше зацікавлений у руйнації наших антикорупційних органів», від спекуляцій та спроб створити державі інституційні проблеми.

Нагадаємо, ОАСК у процесі розгляду позову звільненого працівника НАБУ – керівника Головного підрозділу детективів – керівника Другого підрозділу детективів бюро Олександра Карєєва - прийняв окрему ухвалу, якою постановив вилучити Ситника з Єдиного реєстру інформації як директора НАБУ.

Згодом ЗМІ розповіли, хто такий детектив НАБУ Карєєв, який домігся звільнення Ситника.

аніше повідомлялося, що у Раді готують законопроєкт, щоб звільнити Ситника.

Нагадаємо, голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для врегулювання ситуації з директором НАБУ Артемом Ситником потрібно вносити зміни в законодавство.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ тоді прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.

Згодом у НАБУ заявили, що Ситник залишається директором Антикорупційного бюро.