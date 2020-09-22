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    Політика

    У Раді готують законопроєкт, щоб звільнити Ситника

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    Для врегулювання ситуації з директором НАБУ Артемом Ситником&nbsp;потрібно вносити зміни в законодавство - У Раді готують законопроєкт, щоб звільнити Ситника
    Для врегулювання ситуації з директором НАБУ Артемом Ситником потрібно вносити зміни в законодавство

    Терміни внесення законопроєкту в Раду нардеп не уточнив

    У Верховній раді напрацюють, внесуть і проголосують законопроєкт, який дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

    Про це в ефірі телеканалу Zik заявив депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

    «Найближчим часом напрацюють законопроєкт, внесуть його і проголосують, щоб Ситника можна було звільнити. Це написано в рішенні Конституційного суду, що потрібно робити відповідно до рішення Конституційного суду. Що буде призначатися за іншою процедурою керівник НАБУ, після цього Ситник буде звільнений», – сказав Качура.

    Щоправда, терміни внесення законопроєкту в Раду нардеп не уточнив.

    Раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для врегулювання ситуації з директором НАБУ Артемом Ситником потрібно вносити зміни в законодавство.

    Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

    У НАБУ тоді прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.

    Згодом у НАБУ заявили, що  що Ситник залишається директором Антикорупційного бюро.

    Верховна Рада депутат НАБУ Артем Ситник закон відставка політика партія Слуга народу
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