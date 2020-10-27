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    ЗМІ: суд наказав Мін’юсту посунути Ситника з посади директора НАБУ

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    Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник - ЗМІ: суд наказав Мін’юсту посунути Ситника з посади директора НАБУ
    Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

    Суд зобов’язав Міністерство юстиції викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ

    Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.

    Про це повідомляє УП з посиланням на власні джерела.

    Зазначається, що 26 жовтня суд вирішив поновити на посаді колишнього керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, визнавши незаконним його звільнення.

    У рамках позову Карєєва видали окрему ухвалу про усунення причини та умов, що сприяють порушенню законодавства. 

    В цій ухвалі суд зобов’язав Міністерство юстиції викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ.

    Підставою нібито є рішення Конституційного суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника.

    Крім того, у ДБР мають відправити вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС.

    Також ухвалу мають направити до Кабінету міністрів, щоб там вжили заходів з дотримання Антикорупційним бюро закону, і заступникам директора НАБУ, щоб вони прийняли рішення про те, хто буде виконувати обов’язки керівника

    За інформацією ЗМІ, в Антикорупційному бюро рішення суду ще не бачили.

    Як свідчать дані судового реєстру, в кінці 2019 року НАБУ почало внутрішнє розслідування дій Олександра Карєєва у справі про заволодіння майном компанії з агропромислової групи «Росток-Холдинг». Після результатів цього розслідування, у травні 2020 року, співробітника Бюро звільнили.

    У червні він оскаржив до ОАСК як своє звільнення, так і результати внутрішнього розслідування, вимагаючи повернути собі посаду.

    У жовтні Карєєв також подав клопотання, на підставі якого Окружний адмінсуд і наказав посунути Ситника.

    Раніше повідомлялося, що у Раді готують законопроєкт, щоб звільнити Ситника.

    Нагадаємо, голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для врегулювання ситуації з директором НАБУ Артемом Ситником потрібно вносити зміни в законодавство.

    Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

    У НАБУ тоді прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.

    Згодом у НАБУ заявили, що  що Ситник залишається директором Антикорупційного бюро.

    суд НАБУ Артем Ситник Міністерство юстиції Окружний адмінсуд звільнення
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