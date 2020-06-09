Офіс Зеленського назвав імена чотирьох нових представників в Контактній групі



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Для участі в роботі ТКГ від окремих районів Луганської області Банкова залучила лікаря Костянтина Лібстера

Четверо переселенців із території, яку на сході України захопила Росія, сьогодні починають роботу в тристоронній контактній групі Мінська

До роботи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі вперше у складі української делегації залучені представники окремих районів Донецької та Луганської областей - усього четверо людей. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

«Сьогодні зранку у форматі відеоконференції розпочався черговий раунд консультацій у робочій групі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі. Уперше за понад п'ять років до діалогу на майданчику ТКГ у складі української делегації залучені представники тимчасово окупованих Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей України», - вказали в Офісі.

Як зазначається, залучення представників ОРДЛО відбувається з метою реалізації положень Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей, зокрема пункту 9, пунктів 11-12, якими передбачено проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей стосовно параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства.

«На сьогоднішньому засіданні Донеччину представляють відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк. Луганську область представляє юрист, голова Міжнародної громадської організації Луганське земляцтво Вадим Горан. Також для участі в роботі ТКГ від окремих районів Луганської області заявлено відомого лікаря Костянтина Лібстера», - відзначили в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що двох журналістів з Донбасу залучили до переговорів у ТКГ.

Як відомо, у травні оновлена Тристороння контактна група провела переговори по Донбасу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не буде вести переговори з бойовиками з так званих ДНР і ЛНР — це головна «червона лінія».

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Нагадаємо, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.