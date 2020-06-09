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    Думки вголос

    Мінські переговори: влада згадала, що проукраїнські переселенці теж представляють Донбас

    • Сергій Гармаш

      Журналіст

    • Розсилка
    Мінські переговори: влада згадала, що проукраїнські переселенці теж представляють Донбас

    Проукраїнські представники Донбасу зацікавлені, щоб керівники України консультувалися з ними, а не з «міністрами» «ДНР»-«ЛНР»

    Мовою оригіналу

    Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО. Звучит страшно. На самом деле я уже пять лет говорю на всех эфирах: если уж вам так дороги Минские соглашения, а в них записано обязательство Украины «консультироваться» и «согласовывать» некоторые законопроекты с «представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области», то я тоже из Донецка, ведите переговоры со мной!

    Конечно я иронизировал, но жизнь играет нами… Наше руководство действительно вспомнило о том, что не только любители России имеют отношение к отдельным районам Донецкой и Луганской областей УКРАИНЫ, но и мы, те, кого эти «патриоты» выгнали из своих домов. И мы, по любому, имеем больше отношения к Украине, чем новоиспеченные владельцы краснокожей российской паспортины.

    Сразу поясняю: это не злосчастный Консультативный совет! Ни в каком виде! Это вместо него. Это дословное и формальное выполнение Минского Комплекса мер.

    Консультации с представителями ОРДЛО заложены в Комплексе мер и Киеву (пока он не отказался от Минского алгоритма) все равно придется проводить их, пусть даже формально. Поэтому мы заинтересованы, чтоб наше правительство консультировалось с нами, а не с «министрами» «ДНР»-«ЛНР».

    Мы не будем вести переговоры с «ДНР». Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать, либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса! В конце концов, нам там жить и не учитывать наши интересы – значит создавать почву для будущих, теперь уже действительно - гражданских, конфликтов.

    Россия, как сторона конфликта, тоже может «приглашать» туда кого угодно, но поскольку Донецкая и Луганская области (вместе с их отдельными районами) являются административными единицами Украины (и это признает весь мир, в том числе и Москва), то логично, что Киев сам определяет с кем ему консультироваться на переговорах с Россией.
    Знаю, что будут сомневающиеся, «зрада» и т.д. Но можно критиковать процесс, наблюдая его издалека и со стороны, а можно войти в него и непосредственно влиять на его развитие. А дальше все зависит только от чистоплотности человека. Моя позиция и относительно Минска и будущего украинского Донбасса принципиальна и не менялась все 6 лет. Если наша нынешняя властная команда считает, что Минский трек нужно отработать до его логического завершения, - что ж, давайте пройдем этот путь. Любое реальное действие – это лучше, чем пятилетняя имитация действия. Потому что если никуда не идти, то никуда и не придешь… В конце концов, не закончив один процесс нельзя полностью сфокусироваться на другом…

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас ДНР переселенці Мінські угоди ОРДЛО
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