До переговорів у Мінську Офіс президента залучив журналістів з Донбасу



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Одним із журналістів, які увійшли до політичної підгрупи ТКГ, став Денис Казанський

Вже 9 червня Гармаш і Казанський братимуть участь у роботі Тристоронньої контактної групи

Журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський братимуть участь у засіданнях Тристоронньої контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі як представники тимчасово окупованих територій Донецької та Луганського областей.

Про це обидва написали у Facebook

Випереджаючи ваші питання, скажу, що йдеться про Консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило товариство. Від ідеї створення такої ради відмовилися, її не буде«, — зазначив Казанський.

Він пояснив, що його залучила українська сторона для обговорення питань, що стосуються місцевих виборів в окремих районах, а також закону про особливий статус окупованих територій.

Казанський нагадав, що тривалий час від окремих районів виступали громадяни Росії Владислав Денего і Наталя Никонорова, «які чомусь присвоїли собі право говорити від імені Донбасу». Водночас переселенці — корінні донеччани й луганчани, які народилися і виросли на Донбасі, і яких насильно змусили виїхати, — не мали можливості вирішувати долю свого рідного регіону, оскільки досі їх не залучали до ТКГ.

«Тепер ситуація змінилася, до переговорів залучена група корінних жителів Донбасу, які виїхали у 2014 році через переслідування і погрози, до переліку яких увійшов і я. Ми беремо участь в ТКГ не для того, щоб щось узгоджувати з представниками «Л/ДНР», а саме для консультацій української делегації і обговорення тих пунктів, які Україна взяла на себе зобов’язання обговорювати, коли підписувала мінські угоди», — наголосив Казанський.

Він також зазначив, що виступає проти закріплення особливого статусу окупованих територій у Конституції України. Щодо можливих майбутніх виборів на непідконтрольній території Казанський вважає, що вони можливі лише після отримання Україною контролю над кордоном і проходити можуть виключно за українськими законами.

Сергій Гармаш також повідомив, що йому запропонували увійти до складу української делегації в Мінській ТКГ.

«Сьогодні вже буду брати участь у роботі політичної підгрупи. Як представник ОРДЛО, - написав журналіст.

Як відомо, у травні оновлена Тристороння контактна група провела переговори по Донбасу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не буде вести переговори з бойовиками з так званих ДНР і ЛНР — це головна «червона лінія».

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Нагадаємо, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.