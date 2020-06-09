До переговорів у Мінську Офіс президента залучив журналістів з Донбасу
Вже 9 червня Гармаш і Казанський братимуть участь у роботі Тристоронньої контактної групи
Журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський братимуть участь у засіданнях Тристоронньої контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі як представники тимчасово окупованих територій Донецької та Луганського областей.
Про це обидва написали у Facebook
Випереджаючи ваші питання, скажу, що йдеться про Консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило товариство. Від ідеї створення такої ради відмовилися, її не буде«, — зазначив Казанський.
Він пояснив, що його залучила українська сторона для обговорення питань, що стосуються місцевих виборів в окремих районах, а також закону про особливий статус окупованих територій.
Казанський нагадав, що тривалий час від окремих районів виступали громадяни Росії Владислав Денего і Наталя Никонорова, «які чомусь присвоїли собі право говорити від імені Донбасу». Водночас переселенці — корінні донеччани й луганчани, які народилися і виросли на Донбасі, і яких насильно змусили виїхати, — не мали можливості вирішувати долю свого рідного регіону, оскільки досі їх не залучали до ТКГ.
«Тепер ситуація змінилася, до переговорів залучена група корінних жителів Донбасу, які виїхали у 2014 році через переслідування і погрози, до переліку яких увійшов і я. Ми беремо участь в ТКГ не для того, щоб щось узгоджувати з представниками «Л/ДНР», а саме для консультацій української делегації і обговорення тих пунктів, які Україна взяла на себе зобов’язання обговорювати, коли підписувала мінські угоди», — наголосив Казанський.
Він також зазначив, що виступає проти закріплення особливого статусу окупованих територій у Конституції України. Щодо можливих майбутніх виборів на непідконтрольній території Казанський вважає, що вони можливі лише після отримання Україною контролю над кордоном і проходити можуть виключно за українськими законами.
Сергій Гармаш також повідомив, що йому запропонували увійти до складу української делегації в Мінській ТКГ.
«Сьогодні вже буду брати участь у роботі політичної підгрупи. Як представник ОРДЛО, - написав журналіст.
Як відомо, у травні оновлена Тристороння контактна група провела переговори по Донбасу.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не буде вести переговори з бойовиками з так званих ДНР і ЛНР — це головна «червона лінія».
Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).
Нагадаємо, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.