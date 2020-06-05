Росія таємно переправила на Донбас інструкторів для проведення навчань, - розвідка



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Росія використовує окуповані території Донбасу як військово-тренувальну базу

Керівництво ЗС РФ використовує ОРДЛО для вдосконалення майстерності у реальних бойових умовах російських розвідпідрозділів, снайперів та груп спецпризначення

На початку червня через неконтрольовану ділянку кордону до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ приховано прибули групи російських інструкторів для проведення занять та навчальних зборів. Про це повідомив на брифінгу представник пресцентру Міноборони капітан Михайло Шаравара.

«На початку червня цього року через неконтрольовану українською владою ділянку кордону до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ приховано прибули групи російських інструкторів (кадрових військовослужбовців ЗС РФ) для проведення інструкторсько-методичних занять і навчальних зборів з розвідниками, саперами, снайперами та особовим складом інших військово-облікових спеціальностей», — йдеться у повідомленні.

Вказано, що, за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, керівництво ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях для вдосконалення навиків професійної майстерності у реальних бойових умовах російських розвідувальних підрозділів, снайперів та груп спеціального призначення.

Як повідомлялось, минулої доби збройні формування Російської Федерації на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.