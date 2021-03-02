Суд призупинив розгляд справи про націоналізацію Приватбанку

Апеляційний суд чекає рішення Конституційного суду, який перевіряє на конституційність «антиколомойський» закон

У вівторок, 2 березня, Шостий апеляційний суд Києва призупинив розгляд справи про скасування націоналізації Приватбанку за позовом Ігоря Коломойського: чекають вердикту КСУ щодо «антиколомойського» закону.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що Шостий апеляційний адмінсуд Києва призупинив розгляд справи про скасування націоналізації Приватбанку до рішення Конституційного суду, який перевіряє на конституційність «антиколомойський» закон.

16 лютого цей же суд переніс на 2 березня розгляд апеляційної скарги Приватбанку за позовом олігарха Ігоря Коломойського про незаконність націоналізації банку. Тоді повідомлялося, що до 2 березня суд повинен отримати з КСУ запитану інформацію щодо «антиколомойського» закону.

Як відомо, 18 квітня 2020 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

А 21 травня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав так званий антиколомойський закон про банки, яким передбачається, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

До слова, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова переконана, що Україні вдасться повернути більшу частину коштів у справі Приватбанку.

22 лютого цього року Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів Яценко. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».

Яценко пояснив, що летів персональним чартером з України через коронавірус. Йому спочатку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, потім випустили під заставу.

Підозру у справі Приватбанку вручили також екскерівниці одного з підрозділів Олені Бичихіній, а ще колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету. Їх звинувачують у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн грн.