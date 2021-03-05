Порошенко про санкції щодо Коломойського: Зеленський має «відхреститися від цього пана»

Експрезидент вважає, що чинний президент України має зробити для себе вибір – на користь країни чи власного бізнес-партнера

П'ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав запровадження США санкцій проти олігарха і екс-голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського сильним і обґрунтованим рішенням, спричиненим значною мірою бездіяльністю президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться у заяві Порошенка.

«Те, що Коломойський буде визнаний масштабним корупціонером і потрапить під американські санкції, завжди було лише питанням часу. Наступний крок - обвинувальний акт американського правосуддя проти колишнього власника ПриватБанку. Токсичний вплив Коломойського на внутрішній розвиток України з 2019 року став справжньою небезпекою для країни. Нині настав момент істини для Зеленського: чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна?», - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Порошенка, попри те, що до влади Зеленський прийшов за підтримки Коломойського, президент Зеленський «має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана».

«Зеленському слід залишити в минулому бізнес-партнерство часів Кварталу 95. Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам. Українські правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського. Йому негайно мають пред'явити звинувачення і підозру та запроторити його за ґрати. Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів», - зазначив Порошенко.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про санкції проти олігарха Ігоря Коломойського з огляду на його причетність до великої корупції.

Санкції пов’язані з перебуванням Коломойського на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 по 2015 рік. Держсекретар пише, що «Коломойський брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди».

Він також висловив занепокоєння «поточними безнастанними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього».

Рішення щодо санкцій ухвалене згідно розділу 7031(c) закону про фінансування Державного департаменту, іноземних операцій та дотичних програм 2020 року. Окрім Ігоря Коломойського до списку внесено його дружину Ірину Коломойську, дочку Анжеліку Коломойську та сина Ізраїля Цві Коломойського.

Згідно закону, іноземцям, причетним до корупційних дій та порушень прав людини заборонено в’їзд до США. Він стосується посадових осі іноземних урядів та їхніх найближчих членів родини.

До слова, раніше громадські активісти встановили осіб, які причетні до інформаційної операції з просування скандальних «плівок Деркача» та які не потрапили під санкції. Активісти назвали імена причетних і наголосили, що вони не тільки пов’язані між собою, але й виконували різні ролі в поширенні плівок. У цьому списку фігурує й олігарх Коломойський.

Додамо, що у лютому американські компанії, які належать українським олігархам Ігорю Коломойськиму і Геннадію Боголюбову, подали інвестиційний позов (в ICSID) проти Сполучених Штатів у відповідь на цивільні позови про конфіскацію їх активів.