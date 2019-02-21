Оголошені переможці музичної премії BRIT Awards
-
Розсилка
Сенсацією стала американська співачка Пінк, яка першою в історії BRIT Awards з іноземних виконавців отримала спеціальну премію за видатний внесок у музику
В Лондоні пройшла церемонія вручення головної британської музичної премії - BRIT Awards.
Сенсацією стала американська співачка Пінк, яка першою в історії BRIT Awards з іноземних виконавців отримала спеціальну премію за видатний внесок у музику.
Найкращим синглом стала пісня Дуа Ліпи і Кельвіна Харріса One Kiss, а найкращими виконавцем і співачкою визнані Джордж Езра і Джорджа Сміт.
Найкращим британським відеокліпом названо відео на пісню Woman Like Me в виконанні жіночої поп-групи Little Mix і Нікі Мінаж.
Повністю список переможців BRIT Awards-2019 виглядає наступним чином:
- Найкращий британський виконавець: Джордж Езра (George Ezra)
- Найкраща британська співачка: Джордж Сміт (Jorja Smith)
- Найкращий британський сингл: Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss
- Британський прорив року: Тім Вокер (Tom Walker)
- Найкраща британська група: The 1975
- Найкращий британський відеокліп: Little Mix – Woman Like Me (feat Nicki Minaj)
- Найкраща іноземна група: The Carters
- Найкращий іноземний виконавець: Дрейк (Drake)
- Найкраща іноземна співачка: Аріана Гранде (Ariana Grande)
- Найкращий британський альбом: The 1975 – A Brief Inquiry Into Online Relationships
- Найкращий британський продюсер: Кельвін Харріс (Calvin Harris)
- Британський глобальний успіх: Ед Ширан (Ed Sheeran)
- Вибір критиків: Sam Fender
- Премія за видатний внесок у музику: Пінк (Pink)
Джерело: 112 Україна