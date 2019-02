Оголошені переможці музичної премії BRIT Awards



Премію за видатний внесок у музику отримала Пінк Фото: BRIT Awards

Сенсацією стала американська співачка Пінк, яка першою в історії BRIT Awards з іноземних виконавців отримала спеціальну премію за видатний внесок у музику

В Лондоні пройшла церемонія вручення головної британської музичної премії - BRIT Awards.

Найкращим синглом стала пісня Дуа Ліпи і Кельвіна Харріса One Kiss, а найкращими виконавцем і співачкою визнані Джордж Езра і Джорджа Сміт.

Найкращим британським відеокліпом названо відео на пісню Woman Like Me в виконанні жіночої поп-групи Little Mix і Нікі Мінаж.

Повністю список переможців BRIT Awards-2019 виглядає наступним чином:

Найкращий британський виконавець: Джордж Езра (George Ezra)

Найкраща британська співачка: Джордж Сміт (Jorja Smith)

Найкращий британський сингл: Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss

Британський прорив року: Тім Вокер (Tom Walker)

Найкраща британська група: The 1975

Найкращий британський відеокліп: Little Mix – Woman Like Me (feat Nicki Minaj)

Найкраща іноземна група: The Carters

Найкращий іноземний виконавець: Дрейк (Drake)

Найкраща іноземна співачка: Аріана Гранде (Ariana Grande)

Найкращий британський альбом: The 1975 – A Brief Inquiry Into Online Relationships

Найкращий британський продюсер: Кельвін Харріс (Calvin Harris)

Британський глобальний успіх: Ед Ширан (Ed Sheeran)

Вибір критиків: Sam Fender

Премія за видатний внесок у музику: Пінк (Pink)

