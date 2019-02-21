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    Оголошені переможці музичної премії BRIT Awards

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    Премію за видатний внесок у музику отримала Пінк&nbsp; - Оголошені переможці музичної премії BRIT Awards
    Премію за видатний внесок у музику отримала Пінк 
    Фото: BRIT Awards

    Сенсацією стала американська співачка Пінк, яка першою в історії BRIT Awards з іноземних виконавців отримала спеціальну премію за видатний внесок у музику

    В Лондоні пройшла церемонія вручення головної британської музичної премії - BRIT Awards.

    Сенсацією стала американська співачка Пінк, яка першою в історії BRIT Awards з іноземних виконавців отримала спеціальну премію за видатний внесок у музику.

    Найкращим синглом стала пісня Дуа Ліпи і Кельвіна Харріса One Kiss, а найкращими виконавцем і співачкою визнані Джордж Езра і Джорджа Сміт. 

    Найкращим британським відеокліпом названо відео на пісню Woman Like Me в виконанні жіночої поп-групи Little Mix і Нікі Мінаж.

    Повністю список переможців BRIT Awards-2019 виглядає наступним чином:

    • Найкращий британський виконавець: Джордж Езра (George Ezra)
    • Найкраща британська співачка: Джордж Сміт (Jorja Smith)
    • Найкращий британський сингл: Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss
    • Британський прорив року: Тім Вокер (Tom Walker)
    • Найкраща британська група: The 1975
    • Найкращий британський відеокліп: Little Mix – Woman Like Me (feat Nicki Minaj)
    • Найкраща іноземна група: The Carters
    • Найкращий іноземний виконавець: Дрейк (Drake)
    • Найкраща іноземна співачка: Аріана Гранде (Ariana Grande)
    • Найкращий британський альбом: The 1975 – A Brief Inquiry Into Online Relationships
    • Найкращий британський продюсер: Кельвін Харріс (Calvin Harris)
    • Британський глобальний успіх: Ед Ширан (Ed Sheeran)
    • Вибір критиків: Sam Fender
    • Премія за видатний внесок у музику: Пінк (Pink)

    Джерело: 112 Україна

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