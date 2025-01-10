Схудла на 41 кг, зробила операцію на очах. Як змінилася донька найстаршої матері України

У 12 років Анна Підвербна важила 111 кг. Усе через нездорове харчування, оскільки мати годувала дівчинку макаронами з хлібом

Після рішення суду дитина отримала опікуна, обмежила контакти з рідною матірʼю, та помітно змінила життя на краще

Донька найстаршої матері України Валентини Підвербної 13-річна Анна тепер проживає у новій родині, з опікункою Оленою Ятченко. Дівчина змінила школу, почала грати на флейті та заблокувала маму в телефоні через її дзвінки серед ночі. Про це повідомляє Суспільне.

Так, Ятченко забрала Анну із центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця навесні 2024 року. Олена була знайома з родиною і відвідувала одну й ту саму релігійну організацію, що й Валентина Підвербна.

Як відомо, Валентина Підвербна народила дитину у віці 65 років після штучного запліднення. 12 років Анна жила разом з матір'ю, аж поки у квітні 2023-го не з’явилися її дописи у соцмережі, в яких вона розповіла про фізичне та психологічне знущання з боку матері.

25 квітня 2023 року рішенням виконавчого комітету Чернігівської міськради дитину вилучили у матері та помістили до лікарні. За місяць її перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця, а через рік Анна потрапила до родини Олени Ятченко.

Анна Підвербна зі своєю опікункою Оленою Ятченко фото: особистий архів Анни Підвербної

«З родини Валентини Підвербної дівчинка пішла у важкому психологічному та емоційному стані. Вона жила у постійному стресі й, чим старшою ставала, тим більше питань у неї виникало», – пригадує опікунка. Майже рік Анна Підвербна перебуває під опікою Олени Ятченко. За цей час дівчина змінила школу і знайшла нових друзів.

У 2024 році Анні Підвербній зробили дві операції на очах у лікарні «Охматдит» у Києві. Операції були безплатними та пройшли успішно, розповідає волонтерка, що опікується родиною Оксана Тунік-Фриз.

«Обидві операції пройшли успішно і реабілітація просувається за планом. Коли вона вперше розплющила очі після операції, то побачила світ інакше. При косоокості відбувається розлад нормального зорового сприйняття, і людина не бачить навколишній світ об'ємним. Сьогодні на оці Ані зберігається незначне почервоніння, але з кожним днем воно зменшується. Тож можна сказати, що ця проблема вирішена. Аня була гарною дівчинкою, а після операції стала красунею», – зазначила Тунік-Фриз.

Анна Підвербна після операцій на двох очах фото: особистий архів Анни Підвербної

Також відомо, що у 12 років Анна Підвербна важила 111 кг. Усе через нездорове харчування, оскільки мати годувала дівчинку макаронами з хлібом, розповідає Оксана Тунік-Фриз. За рік збалансованого харчування Анна схудла на 41 кг і наразі важить 70. У 2024-му дівчина пішла до музичної школи та почала грати на флейті, каже Олена Ятченко. Також підлітка захопилася плетінням браслетів та читанням книг.

Анна Підвербна грає на флейті фото: особистий архів Анни Підвербної

Зазначається, що Анна Підвербна продовжує підтримувати зв’язок з матір’ю, але наразі це відбувається через Олену Ятченко. Донька заблокувала маму в телефоні, тому що вона «може набирати по 20-30 разів, і говорити неприємні речі».

Опіку над Анною Підвербною Олені Ятченко дали на один рік. У лютому цього року заплановане судове засідання. На цей момент Анні виповниться 14 років і вона матиме право висловити свою думку про те, з ким хоче проживати.

Зазначимо, що чернігівка Валентина Підвербна стала матір’ю у віці 65 років. У лютому 2011 року, завдяки процедурі штучного запліднення, вона народила доньку Анну-Марію. Спочатку жінка була не проти спілкуватися з пресою, пізніше стала уникати будь-яких коментарів. У 2022 році материнство Підвербної через суд намагалася оскаржити українка Оксана Спектор. За словами її адвоката, жінка була впевнена, що її яйцеклітини, які вона начебто здала на зберігання до клініки репродуктивної медицини, без її згоди використали для запліднення Валентини Підвербної.

24 квітня у мережі з'явилися дописи від доньки Валентини Підвербної Анни-Марії, де йдеться, що її мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Зокрема, б'є, дряпає, кричить, нецензурно лається, цькує та забороняє митися.

Новозаводський районний суд Чернігова 20 жовтня 2023 року ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у найстаршої матері України Валентини Підвербної.