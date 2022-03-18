У Харкові досі горить після обстрілу ринок «Барабашово» (фото)

У результаті обстрілу загорілися павільйони в різних місцях ринку

Під час гасіння пожежі ворог завдав повторний обстріл

Станом на ранок 18 березня триває ліквідація пожежі, що сталася 17 березня в одному з найбільших торговельних центрів Харкова – ринку «Барабашово». Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

У результаті обстрілу загорілись торгові павільйони в різних місцях ринку. Виклик до служби порятунку надійшов близько о 14:00.

На місці події працює 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 чоловік особового складу ДСНС.

Горять торговельні павільйони та частково пошкоджено два житлових будинки. Усі зусилля підрозділів служби порятунку направлені на недопущення розповсюдження полум'я на житловий сектор та інші суміжні об'єкти. Загалом врятовано понад 10 житлових будинків.

Під час гасіння пожежі ворог завдав повторний обстріл, у ході якого отримали численні осколкові поранення двоє рятувальників. Їх негайно було направлено до лікувального закладу. Під час госпіталізації один із рятувальників від отриманих травм загинув.

Як повідомлялося, 17 березня військові РФ вкотре обстріляли Харків. Зрештою спалахнула масштабна пожежа на ринку Барабашово.